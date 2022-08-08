Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, dünyada dengeleri bozdu. Bir yanda büyük bir yıkım, diğer yanda hayatın devamı için yapılması gerekenler olunca, ticaret devam ediyor, paranın akışı yön değiştiriyor. Türkiye'nin siyasi ilişkilerinin iyi olduğu, ticaret ve turizmde önemli iki ülkesinin savaşta olması özelikle turizmde olumsuzluğu beraberinde getirirken, ihracat ve ticarette yeni kapılar açtı. Rusya, kendisine ambargo uygulayan ülkelerden aldığı ürünleri Türkiye'den talep etmeye başladı. Ülkeden çekilen şirketlerin yerini Türk şirketleriyle doldurma gayretine girişti. Türkiye'den talebin arttığı bir ihracat kolu ise madenler... İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaler İhracatçıları Birliğinin (İDDMİB) son dönemde yaptığı çalışmalar, ihracatın hızla arttığını, ihracat birim değerinin büyüdüğünü, önümüzdeki döneme dair potansiyelin de büyük olduğunu gösteriyor.İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, birlik başkanlığına seçilmesinin üzerinden geçen 100 günde yaptıkları çalışmaları ve aldıkları sonuçlar değerlendirdiği bir buluşma gerçekleştirdi.

550 FİRMA İLE GÖRÜŞME

Başkan Tecdelioğlu'nun verdiği bilgiye göre, birlik üyelerini oluşturan sektörler 100 güde 550 firma ile görüşmeler yaptı. 8 ana sektör ve 17 dernekle ticaret oplantıları yaptı. 3 fuara millî katılım düzenledi, 3 tane Ur-Ge projesi başlattı. İlk 7 ayda ihracatın yüzde 33 artmasını sağladıklarını dile getirdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı asla tasvip etmediklerini sık sık vurgulayan Tecdelioğlu, bunun yanı sıra ihtiyaçların da devam ettiğinden hareketle, ihracatı artırdıklarını dile getirdi. Türkiye'nin ihracat kilogram değerinin 1,4 dolar olduğunu hatırlatırken, kendilerinin bunu ortalama 4,75 dolara ulaştırdığını, İDDMİB'e bağlı bazı sektörlerde kilogam değerinin 15 dolara kadar ulaştığını hatırlattı. Tecdelioğlu "Biz daha fazla üretim, daha fazla miktar, daha fazla katma değer için başlıklarımızı satır satır çalışıyoruz. Demir ve çelikten yapılan ocaklarda dünyada üçüncü, Avrupa’da birinciyiz. Alüminyum ev gereçleri ve kullanılan eşyalara baktığımızda dünyada beşinci, Avrupa’da üçüncüyüz. Paslanmaz çelik ve sofra malzemelerine baktığımız zaman da aynışekilde Avrupa’da üçüncü sıradayız. Bunlar çok ciddi rakamlar" dedi.

7 AYDA 9 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Sektörün ihracat rakamlarını da değerlendiren İDDMİB Başkanı Tecdelioğlu, ilk 7 aylık dönemde sektörün geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 8,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti. Tecdelioğlu'nun verdiği bilgiye göre 2022 Ocak-Temmuz döneminde en çok ihracat 1,2 milyar dolar ile Almanya’ya yapılırken, ikinci sıradaki İtalya’ya 699 milyon dolar, üçüncü sırada yer alan ABD’ye ise 536 milyon dolar olarak gerçekleştirildi. Tecdelioğlu, hedeflerini ise cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 2023'te 20 milyar dolara ulaşmak olarak belirlediklerini kaydetti.

AMBARGO OLMASA DA RUSYA AB'DEN ALMAZ

İDDMİB Denetim Kurulu Üyesi Gökhan Turan da Rusya'nın artık bir şekilde Avrupa ile işler yolunda gitse dahi avro ile alışveriş yapmak istemediğine işaret ederek "Olaya bu açıdan baktığımız zaman Rusya’nın Çin ve Türkiye dışında çok fazla seçeneği yok. Rusya bizimle iş birliği yapmak istiyor ancak burada ikili eşleştirmeler çok önemli. Bu konuda özellikle ihracatçılar birliğinin kilit rol oynayacağını düşünüyorum" dedi.

RUBLE İLE TİCARET MAYISTA 16 KAT ARTTI

Tecdeliğlu'nun verdiği bilgiye göre, ilk 6 ayda Rusya'ya 2,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı. İthalat ise 27 milyar doları aştı. Martta bu ülkeye ihracat 250 milyon dolara kadar düşmüştü, haziranda yeniden 688 milyon dolara ulaştı. Burada önemli olan, ticarette yerel paraların kullanılması. Yılın ilk 6 ayında bu ülkeden yapılan ithalatın 43,5 milyon doları rubleyle ödendi. Miktar düşük ama, geçen yılın tamamında 68 milyon dolarlık ithalat rubleyle yapılmıştı. Geçen yılın mayıs ayında rubleyle ticaretin 1,8 milyon dolar, bu yılın mayıs ayında 29,5 milyon dolara çıkması ise 16 kat artışı ifade etmesi bakımından büyük önem taşıyor.

TAYVAN-ÇİN KRİZİ DE ÖNEMLİ FIRSAT OLABİLİR

Rusya'nın yanında Tayvan ve Çin arasındaki kriz ile ilgili olarak da ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Tecdelioğlu "Çin'in Tayvan'ın etrafını tatbikat amacıyla ablukaya aldığı günleri geçiriyoruz. Bu durum otomotiv , makine ve beyaz eşya gibi dünyadaki ana sektörleri ürküttü ve korkuttu. Çin’e ve Uzak Doğu’ya bağımlı Avrupa, ciddi anlamda alternatif bir ülke bulmak zorunda. Burada da Türkiye için önemli fırsatlar doğabilir. Tayvan dünya çip üretiminin yüzde 60’ını karşılıyor. Avrupa ülkeleri ne kadar çipsiz üretim yapabilirler, Tayvan'ı ne kadar gözden çıkarabilirler bilmiyoruz ama bazı fırsat sinyalleri alıyoruz. Acele hareket etmeli" dedi.

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