Türkiye Gazetesi

Bursa'da sezonu tarlada 3 liradan açan karpuzun fiyatı 80 kuruşa kadar düştü. Mustafakemalpaşa ilçesinde yetişen karpuzlar Türkiye'nin çok sayıda iline gönderiliyor. Kalitesi ve lezzetiyle ön plana çıkan karpuzlar, bu yıl tarlada kilosu 3 liradan satılmaya başladı. Ürün bollaştıkça ise fiyatı 80 kuruşa kadar düştü. Tarlada 80 kuruş olan karpuzun pazarda 4-5 liradan satıldığını ifade eden üretici Ersin Demir "Bu karpuz sezonu iyi açtı, 3 liradan ürünümüzü satıyorduk. Ürün bollaştıkça fiyat 80 kuruşa kadar düştü. Bunun sebebi ürünün bol olması" dedi.

Çiftçi de üretici de şikayetçi: Tarlada 1 markette 8 lira Eskişehirli çiftçinin tarlada 1,5 liraya yetiştirdiği marul pazara gidene kadar 7 lirayı buluyor. Markette misliyle satılan ürününe alıcı bulamayan çiftçi duruma tepki gösteriyor. Çiftçiler bu sene artan maliyetler nedeniyle, seneye yeşillik ekenlerin azalacağını söylüyor.