Türkiye Gazetesi

C. FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA

Birçok ülke son dönemde enerji tasarrufu çağrıları yaparken, mevcut durumu yıllar önce öngören Türkiye, uzun süredir bu konuda bir eylem planı yürütüyor. 2018 yılında ilan ettiği Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile Türkiye; bina ve hizmetler, sanayi ve teknoloji, enerji, ulaştırma, tarım ve bütün sektörleri ilgilendiren alanlarda kapsamlı bir eylem planını uyguluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu alandaki yatırımların, kendini ortalama 5 yıl içerisinde amorti ettiğini ve bu süreden sonraki yılların da kişi ve kurumların hanesine kâr olarak yazıldığını hesapladı. Bakanlık verilerine göre, 2021 yılında enerji verimliliğine yapılan 1 milyar 325 milyon dolar yatırım karşılığında 372 milyon doları tasarruf elde edildi. Ayrıca, devreye alınan yatırımlarla 43 milyon ton eş değeri sera gazı azaltımı sağladı ve 12 bin yeni istihdam oluşturuldu.

Almanya'da enerji krizi paniği: Elektrikli ısıtıcılar yok satıyor Almanya’da enerji krizinin yaşanabileceği endişesiyle panik havası yaşanıyor. Vatandaşlar olası bir krize karşı şimdiden ısıtıcı almaya başladı. İlk altı ayında 600 bin elektrikli ısıtıcı satıldığı belirtilen Almanya'da kış zorlu geçecek.

Enerji krizi AB’yi böldü 2021 içerisinde Rusya’nın, gaz ihtiyacının yüzde 40’ını karşıladığı Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke doğalgaz kullanımını azaltmayı hedeﬂiyor.