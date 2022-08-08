Türkiye Gazetesi

İstanbul'da halk ekmek fiyatına zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi olan İstanbul Halk Ekmek’in (İHE) Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, halk ekmek fiyatının bugün itibariyle 3 lira olduğunu duyurdu.

HALK EKMEK 3 LİRA OLDU

Yurttaşların anlayışına sığındıklarını belirten Nama yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren geçerli olmak üzere normal 259 gram ekmeği 3 TL’den satışa sunacağız. Yaklaşık 3 ya da 4 ay önce yapmamız gereken zammı yapmayarak yurttaşlarımızla dayanışmayı sürdürmek için zaman zaman maliyetin altında da ekmek ulaştırmaya çalışıyoruz. Fakat bizden sonraki nesillerin de bu fabrikaları, bu üretim tesislerini teknolojik yenilemelerini yaparak ve büyüterek sürdürebilmeleri için bazen fiyat artışı kaçınılmaz oluyor. Elbette zam, denilince üzüldüğümüz bir husus. Burada yurttaşlarımızın anlayışına sığınıyoruz. Ancak şu da bilinmelidir ki piyasada 210 gramlık ekmek 5 TL, bizde 250 gramlık ekmek daha yeni 3 TL olacak. Halkımıza sağlıklı ekmeği ucuza ulaştırma çabamız hep devam edecek.” ifadelerini kullandı.

İBB duyurdu: İstanbul Halk Ekmek zamlandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 11 Şubat Cuma gübü itibariyle halk ekmek fiyatının 2 liradan satışa sunulacağını duyurdu.

İstanbul'da ekmeğe büyük zam İstanbul'da 4 liradan satılan ekmek yarından itibaren 5 lira olacak. Son zamla birlikte ekmeğe bu sene yapılan zam oranı yüzde 150 oldu. Ekmek geçen yaz 2 liradan satılıyordu.