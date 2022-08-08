Türkiye Gazetesi

Temmuz ayında asgari ücrette yaşanan değişiklik sonrasında prim ödeme tutarları da değişti. Emeklilik için prim ödeyenleri yakından ilgilendiren detaylar belli oldu. Kendi işini yapanlar, evde çalışanlar, kısmi çalışanlar, borçlanma yapmak isteyenlerin ödeyecekleri tutarlar yılın ikinci yarısında ne kadar olacağı belli oldu. Hal böyle olunca,"kim, ne kadar prim ödemesi yapacak?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. Peki, prim ödemeleri ne kadar oldu? Prim ödeme miktarları arttı mı?

Emeklilik için yasalar yıl, yaş ve prim olmak üzere 3 şart koyuyor. Primi birisine ait işyerinde çalışarak, kendi işyerinizi açarak, bir şirkete ortak olarak, isteğe bağlı sigorta sistemiyle veya borçlanarak kazanabiliyorsunuz.

Asgari ücretle birlikte primler değişti. Kendi işini yapanlar, evde çalışanlar, kısmi çalışanlar, borçlanma yapmak isteyenlerin ödeyecekleri tutarlar yılın ikinci yarısında şöyle olacak:

ESNAFLIK YAPANLAR

Bağ- Kur primleri en düşük 2.232,50 lira oldu. Primini düzenli ödeyenler için ise bu tutar 5 puanlık avantaj ile 1.908,95 lira olarak uygulanıyor. Burada aylık avantaj 323,55 lira olurken, en alt tutardan ödeme yapan esnafın cebinden 6 aylık bin 941 lira daha az prim parası çıkacak.

TARIMLA UĞRAŞANLAR

Tarım Bağ-Kur primleri de en düşük 2.158,08 liraya çıktı. Primi düzenli ödeyenler için bu tutar 1.845,31 lira olarak uygulanırken, burada aylık avantaj 312,77 lira. En alt tutardan ödeme yapan çiftçinin cebinden 6 aylık bin 876 lira daha az para çıkacak.

Ayrıca tarım Bağ- Kur primleri artık Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 taksitle ödenebiliyor. Ocak-Haziran dönemine ait sosyal güvenlik primleri Temmuz ayının içinde, Temmuz-Aralık dönemine ait sosyal güvenlik primleri de Ocak ayının içinde yatırılabiliyor.

ÇALIŞMAYANLAR

Çalışmayanlar ya da eksik primi olanların her ay kendi primlerini ödeyerek yararlanabildiği isteğe bağlı sigortada da tutarlar değişti. En düşük prim 2.070,72 liraya yükselirken, en yüksek de bunun 7.5 katı ödeme yapılabiliyor.

EVDE ÜRETENLER

Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar ile evde üretim yaparak esnaf muaflığından yararlanan kadınların ödeyeceği isteğe bağlı sigorta primi ise aylık 1.547,90 liradan 2.001,70 liraya yükseldi.

BORÇLANMA PLANLAYANLAR

Doğum ve askerlik borçlanmasında günlük en düşük prim 69,02, en yüksek prim 517,68 lira olarak yatırılacak. 2 yıllık doğum borçlanmasına en az 49 bin 694, 18 aylık askerlik borçlanmasına 32 bin 270 lira ödenecek.

Gurbetçiler ise yurt dışı borçlanması yaptıklarında günlük en az 97,07 lira prim yatıracak.

EV İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranlar en az 808,88, 30 gün işçi çalıştıranlar da 2.426,63 lira sigorta primi ödeyecek. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az işçi çalıştıranlar sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödüyor.

Bunların ödeyecekleri prim tutarı günlük 4,31 lira olacak. Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az çalışanlar isterlerse kendi primlerini ödeyebilecek. Bunların ödeyecekleri prim tutarı aylık 2.103,08 lira olacak.

ŞOFÖRLER

Kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar, taksi, dolmuş ve toplu taşıma araçlarında çalışanlardan işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler en az 2.032,97 lira prim yatıracak.

İşsizlik primi dahil etmek isteyenlerin ise en az 2.220,63 lira ödemesi gerekecek.

(ahaber)