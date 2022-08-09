Türkiye Gazetesi

Almanya güneş enerjisiyle 15 milyon konuta elektrik sağlamayı hedefliyor, Çin başta olmak üzere Asya ülkeleri, bu alandaki büyümesini sürdürüyor. Günlük güneşlenme süresi 7,5 saat olan Türkiye de güneş enerjisine odaklandı. Yeni projelerle milyonlarca haneye temiz elektrik enerjisi sağlanması bekleniyor. Türkiye’de güneş enerji santrallerine (GES) yatırım yapan ilk şirketlerden olan BESA Grup da bu kapsamda güneş enerjisi yatırımlarına ağırlık verdi. Grup, bu kapsamda Afyon’da 40 megavatlık (MW) proje hayata geçiriyor. Ankara'daki GES santrali ise 1.608 kişinin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Enerji sektörüne büyük önem verdiklerini belirten grubun yönetim kurulu başkan yardımcısı Efe Bezci “Türkiye'nin gelişimi için enerjiye, enerjiyi kendimizin üretmemize ihtiyacımız var. Ülkemizin önündeki en büyük engellerden biri enerji. Alternatif enerji kaynakları bunun için büyük önem taşıyor. Özellikle de güneş enerjisi. Bu amaçla GES'lere yatırım yapan ilk şirketlerden biriyiz. Ankara'nın Haymana ilçesi Balçıkhisar bölgesinde bulunan GES santralimiz 4 MW’e kurulu gücü ile Türkiye'nin en büyük 100 GES’ten biri. Ortalama 5.840.000 kilovatsaat elektrik üretimi ile 1.608 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmî daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabiliyoruz” diye konuştu. BESA Grup olarak güneşle büyümeye devam edeceklerini dile getiren Bezci “Yatırım için ülkemizin her bölgesini araştırıyoruz. Ancak güneş enerjisinde önceliğimiz İç Anadolu Bölgesi” ifadelerini kullandı.

Güneş enerjisinde yerli üretim dönemi Yerli güneş paneli üreten CW Enerji ile güneşten elde edilen enerjinin kullanıma uygun hâle getirilmesini sağlayan invertör üreten Solarkol Enerji, güçlerini birleştirdi. İş birliğiyle invertör yerliliğinin yüzde 77, panel yerliliğinin ise yüzde 56 seviyesinde olması, 57 ülkeye de ihracat yapılması hedefleniyor.

Bakan Dönmez: Güneş enerjisinde ilk mini YEKA yarışmalarımızı gerçekleştireceğiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Kurulu gücümüzün yüzde 52,3’lük kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor” dedi. Dönmez, ayrıca haftaya pazartesi ilk Mini YEKA yarışmalarını gerçekleştireceklerini söyledi.