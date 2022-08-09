Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları'nın geçtiğimiz günlerde uyguladığı 299,99 liradan başlayan uçak bileti kampanyasının ardından AnadoluJet'ten de bir hamle geldi. Türk Hava Yolları'nın prestijli markası AnadoluJet, tüm iç hat uçuşlarında 299 liradan başlayan fiyatlarla avantajlı biletleri satışa sundu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 9 ve 10 Ağustos 2022'de satın alacakları biletlerle 1 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 299 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

"DUYMAYAN KALMASIN"

Kampanya ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Güzel Anadolum.. Bu fiyatlara (299TL) Anadolu bizleri çağırıyor. THY'ndan sonra ANADOLUJET de indirim kervanına katıldı. Duymayan kalmasın" ifadelerini kullandı.

DETAYLAR İNTERNET SİTESİNDE

Vatandaşlar kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşabilecek.

THY'den 299 liraya bilet kampanyası! İndirimli uçak bileti için şartlar belli oldu Türk Hava Yolları, 2-3 Ağustos 2022 tarihlerinde yurt içi uçak biletlerini 299,99 liradan başlayan avantajlı fiyatlarla satışa sunuyor. Avantajdan yararlanmak isteyenlerin biletlerini 1 Aralık 2022 ile 15 Ocak 2023 tarihleri arasında alması gerektiği duyuruldu.