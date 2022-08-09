Türkiye Gazetesi

Fiyat İstikrarı Komitesinde, enflasyon ile gıda ve tarımsal ürünlerde temel girdi maliyetlerindeki gelişmeler ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Fiyat İstikrarı Komitesinin altıncı toplantısı yapılacak.

Güncel enflasyon gelişmelerinin görüşüleceği toplantıda, enflasyona etki eden unsurlar ele alınacak, gıda ve tarımsal ürünlerde temel girdi maliyetlerindeki gelişmeler gözden geçirilerek bu alanda uygulanabilecek tedbirler değerlendirilecek.

Bakan Nebati'den ''Türkiye IMF'den borç aldı'' iddiasına cevap Katıldığı televizyon programında Türkiye'nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığını iddia eden İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'a Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den cevap geldi. Bu açıklamaların gerçek dışı olduğunu bildiren Bakan Nebati, "Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü" ifadelerini kullandı.

'Faiz artırımı olacak mı?' Bakan Nebati'den net cevap geldi Katıldığı yayında ekonomiye dair kritik açıklamalar yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati faiz artırımına yönelik soruya, dünyada 165 ülkeden 132'si negatif faiz verdiğine dikkat çekerek, böyle bir adımın ekonomiye eksi yönde yansıyacağını söyledi.

Bakan Nebati'den 500 ve bin TL’lik banknot açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve bin TL’lik banknot iddialarıyla ilgili, “Hiçbir şekilde çalışma da yok, ihtiyaç da yok” dedi.