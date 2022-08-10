Türkiye Gazetesi

Metro Türkiye, kendi markaları altında sunduğu zeytinyağından yumurtaya, salçadan bakliyatlara kadar 49 farklı organik gıda ürününün tarladan ve çiftlikten rafa kadar olan yolculuğunu anlatan 39 farklı bilgiyi QR kod aracılığı ile tüketicilere ulaştırıyor.

Türkiye’de bir ilk olarak organik ürünlerde yüzde 100 izlenebilirlik sağladıklarını ifade eden Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng “Bu kapsamda raflarımızda 200’den fazla organik sertifikalı ürün bulunduruyoruz ve bunların %25’ini de kendi markalı ürünlerimiz oluşturuyor. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız izlenebilirlik çalışmalarımız kapsamında yine Türkiye’de bir ilk olarak kendi markalı tüm organik ürünlerimizin rafa gelene kadarki tüm sürecinin dijital hikâyesini sunmaya başladık. Örneğin; Metro markalı domates salçasında domatesin üretildiği tarlayı ve çiftçiyi, yumurtada tavuğun bulunduğu kümesi, zeytinyağında yağın elde edildiği zeytinin çeşidini ve hatta üretim metodunu sadece bir QR kod okutarak görebiliyorsunuz. Sadece bu bilgiler ile kalmıyor aynı zamanda o ürünün ve ambalajının migrasyonundan ağır metal analizlerine, üreticilerin gıda güvenliği belgeleri ve denetim sonuçlarına kadar tüm detaylı bilgileri de dijital olarak müşterilerimizle paylaşıyoruz’’ dedi.

Seçil Demiralp, Metro Türkiye’nin Pazarlama, Marka Yönetimi ve İletişim Grup Müdürü oldu Metro Türkiye Pazarlama, Marka Yönetimi ve İletişim Grup Müdürü görevini 15 yıllık pazarlama tecrübesiyle sektörde ön plana çıkan Seçil Demiralp devraldı. Demiralp, 1 Nisan 2019 tarihinde Metro Türkiye’deki görevine başladı.