Türkiye Gazetesi

Varlık Barışı uygulamasının ayrıntılarına göre gerçek ve tüzel kişiler, Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen ilgili hükümlere paralel olarak yurt dışı ve yurt içi Varlık Barışı uygulamasından 31 Mart 2023’e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirim veya beyanda bulunmak suretiyle yararlanabilecekler. Bu varlıklarla ilgili olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak. Bildirimler, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilecek.

1 YIL HESAPTA TUTANA VERGİ YOK

Tebliğe göre bankalar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak bu varlıkların değeri üzerinden 30 Eylül 2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 1, 1 Ekim 2022 tarihi ile 31 Aralık 2022 tarihi arasında yapılan bildirimler için yüzde 2, 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 3 oranında vergiyi peşin olarak tahsil edecek. Ayrıca bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bağlı bulundukları vergi dairesine ödenecek. Yurt dışında bulunan ve madde kapsamında bildirime konu edilen varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlardaki hesaplara transfer edildiği veya yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl süreyle bu hesaplarda tutulması hâlinde, bildirilen varlıkların değeri üzerinden madde kapsamında uygulanması gereken vergi oranı yüzde sıfır olarak dikkate alınacak.

Dövizi olanlar dikkat: Bakanlıktan yeni varlık barışı düzenlemesi Bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması hakkında genel tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yurt dışında bulunan dövizin Türkiye'ye getirilerek hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl süreyle bu hesaplarda tutulması halinde, vergi oranı sıfıra indirildi.

Dışarıdaki taşınmaz için de 'Varlık Barışı' Yeni 'Varlık Barışı' düzenlemesiyle yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen taşınmazlar gibi varlıkların da 31 Mart 2023’e kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülerek uygulama çerçevesinde Türkiye’ye getirilmesi mümkün olacak. Yurt dışındaki varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlara transfer edildiği veya yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl bu hesaplarda tutulması hâlinde vergi oranı yüzde sıfır olacak.