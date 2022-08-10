Türkiye Gazetesi

Temmuz ayında 331 bin 693 gayrimenkul satış işleminin yapıldığı haziran ayına göre gayrimenkul satış işlemleri sayısı yüzde 33 azaldı. Ocak-Temmuz 2022 döneminde ise 1 milyon 826 bin 242 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 21 milyar 19 milyon 26 bin 186 lira tapu harcı gelir elde edildi. İşlemlerin 798 bin 870'ini konut, 314 bin 2'sini arsa, 496 bin 15'ini tarla, 84 bin 750’sini iş yeri ve kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu. İstanbul'u 123 bin 861 ile Ankara, 99 bin 994 ile İzmir, 75 bin 69 ile Antalya, 69 bin 445 ile Bursa, 54 bin 657 ile Konya, 50 bin 611 ile Kocaeli ve 49 bin 421 ile Balıkesir takip etti.

KİRA DAVALARINA ARA BULUCU ŞARTI

Son zamanlarda fahiş oranda artan kiralar, beraberinde kiracı-ev sahipleri arasında hukuki sorunları da getirdi. Kira fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçmek için Türk Borçlar Kanunu’nda geçici olarak değişiklik yapıldı. Ev kiralarının TÜFE oranına göre belirlenmesi uygulamasına bir yıllığına ara verildi. 1 Temmuz 2023’e kadar kiraya yapılacak zam oranı yüzde 25’le sınırlandırıldı. Ancak bu çözüm ihtilafların önüne tam olarak geçemedi. Adalet Bakanlığı, uzun süren ve mahkemelerin iş yükünün artmasına neden olan bu davalarla ilgili harekete geçti. Buna göre ev sahipleri ile kiracılar arasında açılan davalara ara bulucu şartı getiriliyor. Taraflar, dava açmadan önce ara bulucuya başvuracak. Doğrudan mahkemeye dava açılması hâlinde ise davalar reddedilecek.