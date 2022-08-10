Türkiye Gazetesi

Fiyat İstikrarı Komitesi’nin altıncı toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında dün gerçekleştirildi. Komitede, önümüzdeki ekim ayında tarımsal ürünlerde arz-talep dengesinin sağlanması, konut piyasasında fiyat mekanizmasını bozan adımlara karşı alınabilecek tedbirler ve üretim, ihracat ile istihdamı artırmak amacıyla Organize Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesine yönelik adımlar atılmasına karar verildiği açıklandı.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ GELİŞTİRİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Fiyat İstikrarı Komitesinin altıncı toplantısının Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında 9 Ağustos'ta gerçekleştirildiği belirtilerek, "Toplantıda güncel enflasyon gelişmeleri ve son dönemde enflasyona etki eden unsurlar ele alınırken, başta gıda ürünlerinde olmak üzere arz güvenliğini güçlendirilen stratejik ürünlere yönelik çalışmalar ve konut piyasasına yönelik alınan tedbirler dahilinde gelinen son durum değerlendirilmiştir. Komite, önümüzdeki ekim dönemine yönelik tarımsal ürünlerin temel girdilerde arz-talep dengesinin sağlanmasına, konut piyasasında fiyat mekanizmasını bozan adımlara karşı alınabilecek tedbirler üzerinde çalışılmasına, ayrıca Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında ithalata bağımlılığı azaltıcı yatırımlara hız vermek ve üretim, ihracat ile istihdamı artırmak amacıyla Organize Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik adımların atılmasına karar vermiştir" denildi.

Fiyat İstikrarı Komitesi altıncı kez bugün toplanacak Fiyat İstikrarı Komitesi bugün saat 19.00'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanacak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan fiyat istikrarı vurgusu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantıda, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin tedbirlerin değerlendirildiği açıklandı, işte detaylar...

Fiyat İstikrarı Komitesi Bakan Nebati başkanlığında ikinci kez toplandı Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında ikinci kez toplandı.

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısı sona erdi Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'da komite görüşmesine ilişkin, "Önümüzdeki dönemde enflasyon ile mücadele konusunda kurumlarımız tam uyum içerisinde koordineli hareket edecektir. Komite çalışmalarına düzenli ve sık aralıklarla devam edecektir." dedi.