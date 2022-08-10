Türkiye Gazetesi

Güne 17,88 ile başlayan dolar, saat 09:23 itibarıyla %0,19 artışla 17,93 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,64, en yüksek 17,97 seviyelerini gören dolar, günü 17,96 seviyesinde kapattı.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK RAKAMLAR

Dolar 13.07.2022 tarihinde 17,23 ile son bir ayın en düşük, 03.08.2022 tarihinde ise 18,05 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

EURO NE KADAR?

Euro ise güne 18.27 ile başlarken saat 09:57 itibarıyla %0,21 artışla 18,31 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,05, en yüksek 18,41 seviyelerini gördü.

Euro, 12.07.2022 tarihinde 17,31 ile son bir ayın en düşük, 02.08.2022 tarihinde ise 18,45 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Motorine indirim geldi: Pompaya yansıdı (10 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları) Akaryakıt fiyatları dünyadaki gelişmelerle değişkenlik gösteriyor. Brent petrol 95 dolar seyrini sürdürüyor. Motorine bu geceden itibaren 1 lira indirim geldi. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne oldu. İşte 10 Ağustos benzin, motorin, otogaz fiyatları….