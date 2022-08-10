Türkiye Gazetesi

Mersin'de beyaz incir 1 haftada 14 liradan birden düşünce üreticiler sıkıntıya düştü. Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, son bir hafta içinde incirin kilosunun 10 liraya kadar düşmesinin üreticiyi hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, fındık gibi ürünlere getirilen taban fiyat uygulamasının kayısı, zeytin ve incir gibi meyvelere de getirilmesini istediklerini söyledi.

Kar, “İncirin kilosu 24 liradan satılıyordu, 1 hafta sonra 10 liraya kadar düştü. Bu fiyatın aniden düşüşü neden kaynaklanıyor bilmiyoruz. Üreticilerimiz zor durumda. Bu market zincirleriyle üreticilerin arasındaki makası daraltmamız lazım" dedi.

ÜRETİCİ KURUTARAK FİYATINI ARTTIRMAYI DÜŞÜNÜYOR

Fiyatlara sessiz kalan üreticiler, artık inciri yaşken satmak yerine kurutarak kilosunu 100 ila 120 lira arasında satmayı düşündüklerini söylediler. Tüccarlar ise fiyat düşüşünün kendilerinden kaynaklanmadığını, Ankara halinde komisyoncuların fiyat düşüşü yaptıklarını ifade ettiler.

Dikenli incirden dondurma üretilecek Mersin’in Erdemli ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından halk arasında 'dikenli incir' ve 'kaynana dili' olarak bilinen Hint incirinin dondurma sanayisine kazandırılması için AR-GE çalışması başlatıldı. Bir süre önce tatlılarda da kullanımına başlanan Hint inciri suyunun AR-GE çalışması ile dondurmalarda da kullanılması amaçlanıyor. Çalışma kapsamında Erdemli'de 2 dekarlık alanda oluşturulan deneme parselindeki meyveler, suyu çıkarılmak üzere hasat edildi.

Kuru incir alırken nelere dikkat etmeliyiz Gerek içerdiği besin değeri gerekse enfeksiyon ve virüslerin daha fazla yayıldığı kış döneminde vücut direncini arttırıcı özelliği dolayısıyla daha fazla tüketilen kuru inciri satın alırken bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Kuru incire alternatif cennet elması kurusu Manisa’nın Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde 4 yıl önce yaşadıkları sıkıntıya çare ararken cennet elması kurutmaya başlayan üreticiler, şimdi siparişlere yetişemiyor. Mahalledeki hemen hemen her evde kurutulan cennet elmaları 35-40 lira arasında alıcı bulurken, yaşı da 3 liradan satılıyor.