Türkiye Gazetesi

Trendyol Emlak uygulaması için hazırlık yapan e-ticaret platformu Trendyol, uygulamayı askıya aldı. Trendyol platforma üye olmak isteyen ve emlak dükkanı açmak için başvuranlar için açıklamada bulundu.

Trendyol, konuyla ilgili söz konusu bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı: “Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Trendyol olarak, hizmetlerimizi çeşitlendirmek suretiyle ülkemiz e-ticaret sektörünün gelişimine katkı sunmak ve online emlak sektöründeki rekabeti ve canlılığı artırmak hedefiyle bir süre önce Trendyol Emlak girişimimizle ilgili alt yapı çalışmalarını başlattık. Güçlü teknolojik altyapımız ve e-ticaret alanındaki tecrübemizle online emlak sektörünü ileriye taşıyacak örnek uygulamalarla devreye almaya hazırlandığımız bu yeni iş kolu konusunda, emlak sektöründeki paydaşlarımızı da bilgilendirmiş ve yoğun bir ilgiyle karşılaşmıştık.” dedi.

YENİ E- TİCARET KANUNUNU GEREKÇE GÖSTERDİ

Açıklamada, “7 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ve Ticaret Bakanlığımız tarafından uygulanacak yeni e-ticaret kanununa uyum sürecinde iş stratejilerimizi ve odak alanlarımızı gözden geçirmemiz gerekmektedir” denilerek şu ifadelere yer verildi: “Yeni kanun, Trendyol platformu üzerinden ya da bağlantılı bir şekilde ilan hizmetleri sunumuna izin vermemektedir. Kanuna uyum amacıyla pazarlama yatırımlarımızı ve indirimlerimizi de önemli ölçüde azaltmamız gerekecek. Oluşacak yeni piyasa yapısında Trendyol Emlak girişimimize devam etmemiz ne yazık ki mümkün değildir. Bu sebeple, online emlak sektöründeki rekabeti alıcılar ve emlakçılar lehine canlandıracağına inandığımız emlak sektörü yatırımımızı süresiz olarak askıya almış bulunuyoruz.”

Kadın girişimciler, Trendyol’un destek programlarıyla işini dijitalleştirerek büyütüyor UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan Trendyol, Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınları, ekonomik hayatta etkin şekilde yer almaları için özel programlarla destekliyor, dijitalleşmeleri için çalışıyor.

Trendyol, Voleybol Milli Takımları ana sponsoru oldu Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Voleybol Milli Takımları ana sponsoru oldu. Trendyol ile güç kazandıklarını belirten Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ "Bu işbirliği ile Trendyol bize ‘sadece bugünün sponsoru değil, geleceğin sponsoru olarak sabırla ilerleyeceğiniz her yolda sizinle birlikteyiz’ dedi, bu değerli katkıları bizim için çok kıymetli" dedi.

Kazakistan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin Trendyol’u ziyaret etti Kazakistan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin, Trendyol’un genel merkezini ziyaret ederek, Trendyol’un e-ihracat stratejileri ve gelecek dönem planları hakkında bilgi aldı. Mussin; “Trendyol ile birlikte yapabileceklerimiz için çok heyecanlıyız” dedi. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ise “Türkiye ve Kazakistan arasında yakın bir ilişki var. Umuyoruz ki Trendyol olarak iki ülke arasındaki güçlü ekonomik ilişkinin bir parçası oluruz.” açıklamasında bulundu.