Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Tarımsal sulamadan kaynaklı elektrik borçları sebebiyle Güneydoğu’da artan enerji kesintileri hükûmetin gündemine geldi. AK Parti’nin hafta başı yapılan MKYK toplantısının önemli bir bölümünü Güneydoğu’da yaşanan elektrik kesintileri oluşturdu. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve MKYK üyesi İbrahim Halil Yıldız, toplantıda “Urfa’da tarımsal sulama aboneleri elektrik kesintileri nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Sürekli sahada bu konuda şikâyet var. Üretici, kesintiler nedeniyle zor durumda. Ürünlerin sulanmasında sıkıntı yaşanıyor. Elektrik dağıtım şirketinin yönetimi ile ilgili bir sorun yok ama alta çalışan personelden kaynaklı bir sorun olabilir. Çok baskı var çiftçiye. Borcunu ödemeyenin elektriğini anında kesiyorlar. Borçlar için hasat sonu beklenebilir. Ama bu dikkate alınmıyor. Yoksa elektrik dağıtım şirketi gereken fedakarlığı yapıyor. Şirket, tahsilat yapamadığı için dağıtacağı elektriği bile banka kredisiyle alıyor” dedi.

MKYK’da dağıtım şirketinin personellerinin vatandaşa zorluk çıkardığını, vatandaşın da tepkisini AK Parti’ye yönelttiği ve bölgede AK Parti’ye karşı planlı bir algı operasyonu olabileceği endişesi de dile getirildi.

ERDOĞAN'DAN TALİMAT: GEREKEN ARAŞTIRMA YAPILSIN

Cumhurbaşkanı, enerji kesintileri ile ilgili tespitleri dinledikten sonra “Bu konu önemli. Gereken araştırma yapılsın. Vatandaş mağdur edilmesin” diye konuştu.

Toplantı devam ederken Enerji Bakanı Fatih Dönmez, MKYK’ya katılarak gelişmeler hakkında milletvekillerini bilgilendirdi. Dönmez “O bölgede kayıp kaçak oranı da fazla borçlarını ödemeyenler de çok. Kayıp kaçak yüzde 40 civarında. Tahsilat oranı ise yüzde 5 civarında. Elektrik borçları ödenmiyor. Kaçak kuyular açılıyor. Şirket zora giriyor. Mecburen kesintiler oluyor” ifadelerini kullandı.

Dönmez, kesinti süresinin azaltılması için adım atılacağını ve elektrik kesintilerinin sabah-akşam ikişer saatle sınırlandırılacağını kaydetti.

Elektrik oyunu indirim olacak Lisanssız elektrik üretiminde suistimalleri önlemek için harekete geçen EPDK, hayvancılık, sulama ve üretim tesislerini göstererek usulsüz şekilde iki katından fazla elektrik üretimi yapan sanayicinin enerjisini bedelsiz olarak dağıtacak.

Elektrik kesintisi iddiası kurgu çıktı: CHP’liler vaatlerle beni kandırdı CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği İbrahim Öztürk, vaatlerle elektriğinin kesik olduğunu söylettirildiğini itiraf etti.