Türkiye Gazetesi

Ekonomide vatandaşın yastık altında yatırım amaçlı tuttuğu altınların ekonomiye kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda vatandaş yastık altı altınlarını sisteme kazandıracak ve bu sayede hem vatandaş kazanacak hem de altınlar ejkonomiye kazandıralacak. Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak için kolları sıvayan Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş., Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası işbirliğiyle Altın Toplama Tasarrufu Modeli'ni (ATOM) geliştirdi.

ATOM SAYESİNDE KESİNTİLER AZALACAK

ATOM sisteminde altınlarını değerlendiren tasarruf sahibinin, iki kazancı olacak. Buna göre vatandaşın ilk kazancı, altınını sisteme teslim ederken oluşacak. Kuyumcuların 'işçilik maliyeti' diyerek yaptığı ve yüzde 8'lere varan kesintiler ATOM sisteminde en aza indirgenecek. Ahlatcı'nın verdiği artı milyemler; 14 ve 18 ayar altın teslimlerinde 20 puana kadar çıkacak.

1 KİLO ALTINA 50 GRAM ALTIN VERİLECEK

İkinci kazanç ise Merkez Bankası ve Ahlatcı'nın vereceği nemalar olacak. 1 kilo altını sistemde değerlendiren vatandaşa 30 gramı Merkez Bankası'ndan, 20 gram da Ahlatcı'dan olmak üzere toplam 50 gram altın kazanacak. Tasarruf sahibi, teslim ettiği altınların karşılığı olan parayı, TL mevduatı olarak bankada tuttuğunda ise yüzde 17 nema alacak.

HEDEF 100 TON ALTIN

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, altınları direkt Merkez Bankası'nı aktaracaklarını vurguladı. Hem vatandaşa hem de Türkiye'ye fayda sağlayacak bir sistem geliştirdiklerini anlatan Ahlatcı, "Hedefimiz 100 ton altını sisteme kazandırmak" dedi.

Atıktan ekonomiye 98 milyarliralık katkı Katı atık alanında Türkiye'nin en başarılı projelerinden biri Bursa'da hayata geçirildi. Kentte katı atıklarının yüzde 40'ını dönüştürecek tesis 75 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacak. İkinci etabın devreye girmesiyle kentin çöpünün tamamı enerjiye dönüşecek...

IMF'den Türkiye ekonomisine ilişkin kritik tahmin Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini 2022 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 4’e, 2023 için ise yüzde 3'ten 3,5'e yükseltti. Raporda ayrıca dünya genelinde beklenenden yüksek enflasyonun daha sıkı mali koşulları tetiklemesinin, Çin'deki ekonomik yavaşlamanın ve Ukrayna'daki savaşın olumsuz etkilerinin, salgın nedeniyle zayıflayan dünya ekonomisini vurduğu duyuruldu.

Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks paylaştı: Türkiye patlama yapacak Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, gelişmekte olan ülkelerin ekonomileriyle ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. Brooks, 'Türkiye ekonomisi son 5 yılda gelişmekte olan ülkelerin hepsinden farklı olarak ihracat hacimlerinde patlama yaşadı' dedi. İşte o açıklamanın detayları...