Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak 24 bin 873 dolar seviyesine kadar yükseldi Bitcoin'in fiyatı, 13 Haziran'da kaydettiği 26 bin 857 dolardan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Öne çıkan diğer kripto para birimlerinden Ethereum da 2 ayın zirvesine ulaştı. Ethereum'un fiyatı son 24 saatte yüzde 3'ün üzerinde yükselerek 1.931 dolara tırmandı. Küresel hisse senedi piyasalarındaki pozitif seyre paralel olarak kripto para piyasalarında da yükseliş kaydedildi.

ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin ardından artan küresel risk iştahı, kripto para piyasalarını da destekledi. Ülkede dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 8,5 artmıştı. Bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de temmuzda beklentilerin aksine aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık yüzde 9,8 ile beklenenden az artış kaydetti. Analistler, beklentilerin altında gelen enflasyon verileri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarında gevşemeye gideceği beklentisinin arttığını belirtti.

9 yıl önce çöpe atmıştı: 3 milyar liradan fazla Bitcoin bulunan diski aramak için yapay zekayı devreye soktu Yaklaşık 10 yıl önce Galler’de yaşayan bir adam, temizlik yaparken içinde Bitcoin bulunan bir sabit diski çöpe attı. Şu anda içindeki Bitcoin’in değeri 180 milyon dolardan fazla ve sabit disk şehrin çöplüğünde aranacak.

De-Fi krizi kripto paraları altüst etti! Bitcoin tekrardan 20 bin doların üzerine çıktı: De-Fi krizi nedir? Aralık 2020’den bu yana ilk 20 bin doların altına kadar gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin, yeni hafta ile toparlanma sürecine girdi. 20 Haziran 2022 Pazartesi günü Bitcoin tekrardan 20 bin doların üzerine çıktı. Ethereum ise bin doların altına kadar geriledi. Düşüşlerdeki en büyük sebep ise De-Fi krizi. Peki De-Fi krizi ne? Kripto paralarda son durum ne? Bitcoin düştü mü, yükseldi mi? İşte kripto paralardaki son durum…