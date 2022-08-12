Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını paylaştı. Merkez Bankası’nın ileriye yönelik enflasyon, faiz, döviz ve büyüme tahminleri belirlendi. Yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 70,60, faiz beklentisi yüzde 14, döviz kuru beklentisi 19,65 lira ve büyüme beklentisi yüzde 3,7 olarak açıklandı.

YIL SONU TÜKETİCİ ENFLASYONU BEKLENTİSİ YÜZDE 70,60

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 14

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14 olarak gerçekleşti.

YIL SONU DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ 19,65 LİRA

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 18,99 TL iken, bu anket döneminde 19,65 lira oldu 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 20,92 lira ve 22,03 lira olarak gerçekleşti.

YIL SONU BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,7

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,6 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde değişmeyerek yüzde 3,8 oldu.

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