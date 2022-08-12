Türkiye Gazetesi

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Düzenlemeye göre, zorunlu trafik sigortasında poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin, belirlenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilecek. Kaçınmanın devam etmesi halinde bu süreler iki katına kadar arttırılabilecek veya diğer tedbirler uygulanabilecek.

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerini ve alınan tedbir kararını, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanarak resmî internet sitesinde ilan edebilecek. Yönetmeliğin geçici 11. maddesinde yapılan değişiklikle, azami prim tutarları, bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden 2022 yılı Eylül ayından itibaren aylık azami yüzde 4.75 artırılacak.

ARAÇ GRUBU KULLANIM TÜRÜNE GÖRE BELİRLENDİ

Eylül ayı başından itibaren geçerli olmak üzere azami primler; Ağustos ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine; taksi, minibüs, koltuk adedine göre otobüsler, kamyon ve çekici araç gruplarında yüzde 10, diğer araç gruplarında yüzde 20 eklenerek uygulanacak. SEDDK bu kapsamda araç grubu kullanım türüne göre uygulanacak azami prim artırım tablosunu uygulamaya koydu. Tabloya göre otomobil, kamyonet, motosiklet, traktör, minibüs, kamyon, otobüs, taksi ve özel amaçlı araçlar için özel kullanım azami prim artırım oranı sıfır olarak belirtilirken tüzel kullanım azami prim artırım oranı; otomobil ve kamyonette yüzde 20’ye, motosiklette yüzde 25’e kadar çıkabilecek.

AZAMİ PRİM ARTTIRIM ORANLARI DEĞİŞTİ

Tablo kapsamında ayrıca, özel kullanım azami prim artırım oranı; çekiciler için yüzde 2.50, iş makineleri için yüzde 7.50, römorklar için yüzde 25.00, tankerler için de yüzde 10.00 olarak tespit edildi. Tüzel kullanım azami prim artırım oranları; minibüs, otobüs, özel amaçlı araç ve tarım makineleri için yüzde 2.50 kamyon ve çekiciler için yüzde 5.00 olarak uygulanabilecek.

DÜZENLEMELER 1 EYLÜL’DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin ekine göre hasarsızlık prim oranları da düşürüldü. 7. basamak için yüzde 45’ten yüzde 42’ye, 6. basamak için yüzde 30’dan yüzde 22’ye, 5. basamak için yüzde 15’ten yüzde 10 düşürülürken, hasar durumunda prim artırım oranlarında da düzenleme yapıldı. Hasar prim artırım oranları 3. basamak için yüzde 50’den yüzde 45’e, 2. basamak için yüzde 100’den yüzde 90’a 1. basamak için yüzde 150’den yüzde 135’e düşürüldü. Yapılan düzenlemeler 1 Eylül tarihinde yürürlüğe girecek.

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