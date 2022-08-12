Türkiye Gazetesi

Tayvan’ın Chiayi şehrinde gerçekleşen Taiwan-Türkiye UAV Technology Forum’a katılan Gebze Teknik Üniversitesi ve Fly BVLOS Technology, burada Tayvan Formosa Üniversitesi ile ‘İHA teknolojisi alanında akademik ve teknik değişim ve iş birliğini teşvik etmek ve güçlendirmek’ amacıyla anlaşma imzaladı.

İmza törenine Fly BVLOS kurucusu Kamil Demirkapu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve Tayvan Formosa Üniversitesi Rektör Shinn-Liang Chang katıldı. Anlaşmayla Fly BVLOS Technology, merkezi Tayvan’da bulunan ve İHA teknolojisi alanında çalışan UAV Technology Center’ın ortağı oldu.

Ortaklıkla beraber Fly BVLOS Technology, yakında Uluslararası UAV Technology Center’da bir AR-GE ofisi açacak. Burada özellikle motor, çip, batarya gibi ürünlere yönelik ARGE faaliyetleri yürütülecek.

Ayrıca tüm paydaşlar İHA teknolojileri alanındaki uzmanlık ve tecrübelerini paylaşacak.

ABD ile Tayvan 84 milyon dolarlık anlaşma Tayvan Milli Savunma Bakanlığı, Patriot PAC-3 füzelerinin bakım ve onarım işlemleri için ABD ile 2,52 milyar 84,15 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını duyurdu.