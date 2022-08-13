Türkiye Gazetesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dışı değerlendirme sonucu yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B2"den "B3"e düşürüldüğü, kredi notu görünümünün "negatif"ten "durağan"a çevirdiğini duyurdu.

Açıklamada, Türkiye'nin dış pozisyonunun özellikle artan enerji fiyatlarının bir sonucu olarak beklenenden daha fazla baskı altında olduğu aktarıldı. Küresel ortamın daha zorlu hale geldiği belirtilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ve gelecek yıl yüzde 2 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Moody's, mayıs ayında yayımladığı tahminlerde, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 ve gelecek yıl yüzde 4 büyüyeceğini öngörmüştü.

Daha önce takviminde Türkiye için değerlendirme tarihi 27 Mayıs olarak belirtilen Moody's, bu tarihte ülkenin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmamıştı.

Moody's Rusya'nın kredi notunu yine düşürdü Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın kredi notunu "B3"ten "Ca"ya düşürdü ve not görünümünü negatif olarak belirledi. Bununla birlikte kredi derecelendirme kuruluşu, bir hafta içinde ikinci kez not indirimine gitmiş oldu.

Moody's'ten Rusya kararı: Kredi notu B3'e düştü Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ukrayna'yı işgal girişimi nedeniyle ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya'nın kredi notunu Baa3'ten B3'e düşürdü.