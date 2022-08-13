Türkiye Gazetesi

Yeni yönetmeliğe göre, azami prim tutarları bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden aylık yüzde 2,25’ten yüzde 4,75’e yükseltildi. Azami primler taksi, minibüs, koltuk adedine göre otobüsler, kamyon ve çekici araç gruplarında yüzde 10, diğer araç gruplarında yüzde 20 eklenerek uygulanacak. Öte yandan hasarsızlık indirimi de yüzde 30'dan yüzde 22'ye düştü. Ticarilerde yüzde 10'a kadar çekildi. Düzenleme ile ayrıca zorunlu trafik sigortasında poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin, belirlenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi üç günden az 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilecek. Kaçınmanın devam etmesi hâlinde bu süreler iki katına kadar artırılabilecek veya diğer tedbirler uygulanabilecek.

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Zorunlu Trafik Sigortasında yeni rakamlar belli oldu Zorunlu Trafik Sigortasında ağustos ayının fiyatları belli oldu. Her ay yeniden belirlenen Zorunlu Trafik Sigortasında mayıs-ağustos arasındaki artış yüzde 35’lere yaklaştı. İstanbul’da trafiğe yeni çıkan araç için uygulanan azami prim tutarı 3 bin 149 olurken, trafik sigortası yaptırmayana kesilecek cezanın tutarı ise 169 TL. İşte Zorunlu Trafik Sigortası detayları...