Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘İndirimli Kurumlar Vergisi’ uygulamasıyla, teşvik belgeli yatırımlarda Kurumlar Vergisi oranını yatırımın yapıldığı bölgeye ve yatırım türüne göre yüzde 2’ye, imalat yatırımlarında ise sıfıra kadar indirdiklerini belirterek “Bu kapsamda 2022 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 18,6 milyar lira Kurumlar Vergisi teşviki sağladık. Yıl sonunda yatırımların teşviki kapsamında almadığımız Kurumlar Vergisi’nin 79 milyar liraya ulaşacağını öngörüyoruz” dedi. Yatırım teşvik belgesi kapsamında, binalara 5 yıl süreyle, arazilere yatırım teşvik belgesi süresince Emlak Vergisi muafiyeti getirdiklerini belirterek, bu kapsamda inşa edilen binalardan da bina inşaat ve imar harcı almadıklarını vurguladı.

Nebati, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere makine ve teçhizat teslimlerini KDV’den istisna ettiklerini, hayata geçirdikleri düzenlemelerle bu istisnaya yazılım ve gayri maddi hak teslimlerini de dâhil ettiklerini anımsatarak “Bu kapsamda 2022 yılının ilk yarısında bu teşvik kapsamında 13 bin yatırımcımız yaklaşık 46 milyar liralık makine ve teçhizat almıştır” ifadelerini kullandı. İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan Katma Değer Vergisi'nin iadesine ilişkin düzenlemeyi istisna düzenlemesine dönüştürdüklerine dikkati çeken Nebati, bu düzenleme kapsamına teşvik belgeli turizm yatırımlarını dâhil ettiklerini bildirdi. Nebati, bu teşvik kapsamında da 2022 yılı içerisinde yaklaşık 2,5 milyar lira KDV'den vazgeçerek yatırım maliyetlerini düşürdüklerini söyledi. Nebati, 2023 sonuna kadar asgari 500 milyon lira sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen yıl iadesine imkân sağladıklarına işaret ederek “Bu teşvik kapsamında 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 13,6 milyar lira mal teslimi yapılmıştır. Yatırım teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yatırımcılarımıza 2022 yılı içerisinde toplamda yaklaşık 100 milyar lira vergi teşviki sağlayarak, Türkiye Ekonomi Modeli'ne, cari açığı azaltmaya katkı sağlayacak imalata, yatırıma, üretime güçlü desteğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

75 OTEL İÇİN 7,6 MİLYARLIK TEŞVİK

Pandemi sebebiyle 2020-2021 yıllarında tarihinin en kötü dönemini yaşayan konaklama sektöründe, bu yılın başından itibaren başlayan canlanmayla birlikte yatırımlar yeniden yükselişe geçti. Yılın ilk 6 ayında otel yatırımları, yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu. Türkiye Otelciler Birliğinin (TÜROB), Ocak-Haziran 2022 dönemini kapsayan yatırım raporuna göre, ilk 6 ayda toplam teşvik değeri 7 milyar 553 milyon TL olan toplam 14 bin 413 yataklı 75 otel projesi için teşvik başvurusu yapıldı.

İlk yarıda teşvik belgesi başvurularının parasal tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 640 artarken, proje sayısı yüzde 39, yatak kapasitesi yüzde 76 artış gösterdi. 2021 yılı ilk 6 ayında toplam 8.200 yatak kapasiteli 54 otel projesi için 1 milyar 21 milyon TL, pandemi öncesi yıl olan 2019 yılının ilk 6 ayında ise 12 bin 500 yataklı 55 proje için 1 milyar 683 milyon TL’lik teşvik başvurusu yapılmıştı. İlk altı ayda 30 ilde yeni projeler planlandı. Yeni yatırımlarda İstanbul ve Muğla dokuzar projeyle ilk iki sırayı alırken, Antalya 8 proje ile üçüncü oldu. Çanakkale 6, İzmir 4 yatırım ile dördüncü ve beşinci sırayı aldı. Kars, Edirne, Nevşehir ve Ankara üçer, Aydın iki projeyle ilk 10’da yer aldı. Yılın ilk altı ayında teşvik belgesi alan oteller içerisinde kapasite bakımından 11 otelde 5.702 yatak ile 5 yıldızlı oteller ilk sırada yer aldı. Otel sayısında ise en fazla başvuru 26 proje ile 3 yıldızlı oteller için oldu. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, şu görüşleri dile getirdi: Bu yılın ilk yarısına baktığımızda otel yatırımlarında ciddi bir geri dönüşün başladığını görüyoruz. Sektörde yapılan yatırımları olumlu değerlendirmekle birlikte Antalya ve İstanbul gibi turizm merkezlerinin hâlâ en fazla yatırım talebi alan yerler olması aslında çok tercih ettiğimiz bir durum değil. Turizmin sürdürülebilirliği açısından yatırımların tüm Anadolu’ya yayılması gerektiği görüşümüzü sürdürüyoruz ve bu konuda gerekirse Anadolu’da yapılan yatırımlar için daha da fazla, ekstra teşvikler verilmesi gerektiği inancındayız. Teşviklere, yeni yatırımlar için Anadolu’da; yenileme ve renovasyon için ise İstanbul ve Antalya gibi illerimizde ihtiyaç duyulduğunu düşünüyoruz.

Bakan Nebati: Teşvik belgeli yatırımlara vergi desteğinin 100 milyar liraya ulaşacak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yatırımcılara 2022 yılı içerisinde toplamda yaklaşık 100 milyar lira vergi teşviki sağlayacaklarını belirterek, "Türkiye Ekonomi Modeli'ne, cari açığı azaltmaya katkı sağlayacak imalata, yatırıma, üretime güçlü desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Denizde süper teşvik Yapılan düzenleme ile geminin sefer yaptığı her 10 deniz mili için Türk bayraklı gemilerin sahibine, taşıdığı kara yolu römorku, yarı römork ve tanker gibi yük birimi başına 2 dolar karşılığı Türk lirası ödemede bulunulacak.

Teşvik ve destekler tek çatıda toplanıyor Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şu ana kadar 480 milyon teşvik kaydını Teşvik Destek Bilgi Sistemine aldıklarını belirterek 41 kurumun veri aktarım sürecinin de devam ettiğini söyledi.