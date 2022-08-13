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Bakan Nebati açıkladı: Gayrimenkul sektöründeki olağan dışı fiyat artışları mercek altında
13.08.2022 - 10:07 | Son Güncelleme: 13.08.2022 - 10:08
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gayrimenkul sektöründe olağan dışı fiyat artışlarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldığını duyurdu. Bakan Nebati, “Gayrimenkul sektöründeki olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz, konuyu mercek altına aldık. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız” dedi.
Etiketler : nureddin nebati,gayrimenkul,
895722 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/895722.aspx
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