Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye yüksek teknoloji yatırımlarında da yabancıların tercihi oluyor. Optik alanında dünyanın sayılı firmalarından biri olan Alman Zeiss, gözlük camı üretimi için Türkiye'yi seçti. Zeiss ile lisans anlaşması imzalayan Novax, İstanbul’daki tesisinde Zeiss markalı gözlük camı üretip tüm dünyaya ihracat edecek. İstanbul ve Portekiz’deki fabrikalarında optik cam üretimi yaptıklarını ifade eden Novax Yönetim Kurulu Başkanı Murat Balcı, “Ürettiğimiz optik camlarımızı Novax olarak 50 ülkeye ihraç eder hâle geldik. Bu sayıyı anlaşma hâlinde olduğumuz ülkeler ile daha da artıracağız. Novax, bütün dünyada AR-GE, inovasyon ve gelişmiş teknolojisi ile biliniyor. Şimdi ise kalitesiyle sektörde dünya liderleri arasında bulunan ve 1,5 asırdan daha köklü bir geçmişi bulunan Alman markası Zeiss ile yaptığımız iş birliği, başarılarımızı daha da ileriye taşıyacak” dedi.

İş birliği protokolü, Novax Yönetim Kurulu Başkanı Murat Balcı ile Carl Zeiss Vision Global Satış Operasyonları Başkanı ve ZEISS Group Başkan Yardımcısı Boris Dejonckheere arasında imzalandı.

HEDEF PAZAR LİDERİ OLMAK

Türkiye optik pazarı hakkında bilgi veren Balcı, şunları kaydetti: Türkiye’nin optik ve göz sağlığı alanında toplam pazar büyüklüğü 10,8 milyar TL. Bu büyüklük gözlük çerçevesi, gözlük camı, kontakt lens, güneş gözlüğü perakende satış ve üretimi ile optik ve oftalmolojik cihazların tamamını kapsıyor. Türkiye’de yüzde 20 pazar payına sahibiz. Ümraniye’deki tesisimizde Zeiss markasıyla üretim yapacağız. 250 çalışanımız var. Zeiss ile istihdam çalışan sayımız da artacak. Zeiss'in Türkiye’deki pazar payı yüzde 9. Yerli üretimle birlikte üç yıl içerisinde Zeiss’in payını yüzde 20’ye çıkarmayı planlıyoruz” diye konuştu. Balcı şu an Türkiye'de ilk üçte olduklarını, Zeiss ile yaptıkları iş birliği sayesinde pazar lider olmayı hedeflediklerini bildirdi.

ZEISS Group Başkan Yardımcısı Boris Dejonckheere de Türkiye’nin Asya ve Avrupa arasında köprü vazifesi gördüğüne dikkat çekerek “Biz de burada olmaktan mutluyuz. Novax ile Türkiye’de yerli üretim yapacağız" ifadelerini kullandı. Zeiss’in bütün dünyada 30 üretim 20 de AR-GE merkezi buluyor. Optik sektörünün dışında çip üretiminde kullanılan cihazları geliştiriyor. Yıllık cirosu ise 7,5 milyar avro.

Teşvikler çoğaldı, yatırımlar katlandı Teşvik belgeli yatırımlara vergi desteğinin 100 milyar liraya ulaşacağını belirten Bakan Nebati “Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere makine ve teçhizat teslimlerini KDV’den istisna ettik. İlk yarıda bu kapsamda 13 bin yatırımcımız 46 milyar liralık makine ve teçhizat aldı” dedi. Otel yatırımları, yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu. Türkiye Otelciler Birliğinin raporuna göre, 6 ayda toplam teşvik değeri 7 milyar 553 milyon TL olan 75 otel projesi için başvuru yapıldı. Teşvik belgesi başvurularının parasal tutarı yüzde 640 arttı.