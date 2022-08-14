Türkiye Gazetesi

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'dan fazla temel ihtiyaç maddesinde indirim yarın başlıyor. 1400 markette etiketler değiştirildi. Un, ayçiçek yağı, şeker, tavuk eti ve peynirin de aralarında bulunduğu pek çok üründe fiyatlar ucuzlayacak. Hafta başına kadar ise bütün ürünlerde indirimler devreye girmiş olacak.

"VATANDAŞ SEPETİNİ DAHA UCUZA DOLDURACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlayan indirimine dair konuşan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Vatandaş sepetini daha ucuza dolduracak" dedi.

Bazı ürünlerde çok ciddi indirim yaptıklarını belirten Aydın, özellikle tedariki daha rahat sağlanan ürünlerde daha yüksek oranlar uyguladıklarını belirtti.

İNDİRİM GELECEK ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatifleri indirim gelecek ürünlerin listesini açıklamıştı. Buna göre, bir evin ihtiyacı olan temel gıda ürünlerinin tamamı listeye alındı.

İşte indirim planlanan ürünler: Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, kağıt peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi.

"ZARAR ETMEYECEĞİZ AMA KAR DA ETMEYECEĞİZ"

Sabah'ta yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim yapılacağını duyurmasının ardından Tarım Kredi Kooperatifleri'nin zarar edeceğine yönelik eleştirilere de cevap veren Aydın, maliyetler artsa dahi uzun süre fiyatları aynı şekilde tutmaya çalışacaklarını anlattı.

Aydın, "Zarar etmeyeceğiz ama kâr da etmeyeceğiz. Burada finansal bir yapı kurduk. Aracıyı ortadan kaldırıp, üreticinin daha da fazla kazanacağı bir sistem inşa ediyoruz. Hem üreticiyi destekliyoruz hem vatandaşı ucuz gıdayla buluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

"Diğer marketler tedarikçilerine 120 güne kadar ödeme yapıyor" diyen Aydın, "Biz bunu 60 güne indirdik. Üreticiye nefes aldırıyoruz, burada finansal maliyet oluşturmayarak oradaki avantajı vatandaşın lehine kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

HEDEF YIL SONUNDA 2 BİN MARKET

Kooperatif marketlerin 1400'e yakın hizmet noktası bulunuyor. Yıl sonuna kadar bu sayının 2 bine çıkması planlanıyor. Aydın, daha fazla vatandaşa ulaşmak için illerdeki kooperatif depolarında da cep marketler aracılığıyla ucuz gıda satacaklarını bildirdi.

Bakan Kirişçi: 1.300 Tarım Kredi Market'e kasap reyonu açılacak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1.300 tane Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde kasap reyonu açılacağını duyurdu. Bakan Kirişçi, etlerin indirimli satılacağını belirtti.

Tarım Kredi 15 Ağustos'ta indirimli fiyat uygulamasına geçiyor Son dakika haberine göre; Tarım Kredi, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini duyurdu.