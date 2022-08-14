Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar"a göre istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar çerçevesinde toplam (130) adet sözleşmeli personel alınacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alacak
14.08.2022 - 17:21 | Son Güncelleme: 14.08.2022 - 17:22
Türkiye Gazetesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Personel alım ilanının şartları ve detayları belli oldu...
Etiketler : Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,
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