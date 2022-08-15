Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomideki gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Kur Korumalı TL Mevduat'a ilişkin eleştirilere de cevap veren Bakan Nebati, ''Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum'' dedi.

Nebati Twitter'dan şu paylaşımları yaptı:

''Kur Korumalı TL Mevduat hesabı, milletimizin tasarruflarını döviz yerine Türk Lirası’na yatırmasını teşvik eden, bu sayede ekonomimize çok önemli katkı sağlayan bir enstrümandır.

Tasarruf sahiplerinin 3’te 1’i döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor.

Ülkemizde enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleri ile mücadelemizde vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum.''

Bakan Nebati'den gıda fiyatları açıklaması: Önemli bir adıma daha imza atıyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir adıma daha imza atıyoruz: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 15 Ağustos Pazartesi (yarın) gününden itibaren 30’dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidilecektir" dedi.