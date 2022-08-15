Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak'ta 204 iş yerinin açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıldığını duyurdu. Açık artırma 1 Eylül Perşembe saat 10.30'da yapılacak.

AÇIK ARTTIRMA 1 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden teklif verilebilecek. Alıcılar, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yozgat ve Zonguldak'ta satışa sunulan iş yerlerini yüzde 50 peşinat ve 120 ay vadeyle, Trabzon'daki iş yerlerini ise yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle alabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvuru ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

TOKİ’den vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı TOKİ’den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapan TOKİ’nin ismi kullanılarak, ‘sahtekârlık ve dolandırıcılık’ girişiminde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.