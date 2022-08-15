Türkiye Gazetesi

DASK verilerine göre, binlerce can kaybına ve milyarlarca dolar ekonomik zarara yol açan depremin ardından 23 yıl geçmesine rağmen deprem sigortalı konut sayısı her geçen yıl artsa da hala istenilen seviyelere ulaşılamadı. Halihazırda Türkiye genelindeki 20 milyon 32 bin konuttan yüzde 53,90’ı, yani 10 milyon 795 bin 698 konut için deprem sigortası yaptırıldı. Henüz 9 milyon 236 bin 302 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunmuyor.

Ülkede en yoğun kentleşmenin yaşandığı ve 6 milyon 840 bin konutun yer aldığı Marmara, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgede yüzde 62,90'lık oranla 4 milyon 302 bin 607 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor. Marmara Bölgesi'ni, yüzde 54,60 ile Ege, yüzde 49,20 ile İç Anadolu, yüzde 48,70 ile Doğu Anadolu, yüzde 48,30 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 47,20 ile Akdeniz ve yüzde 44,40 ile Karadeniz izledi.

EN YÜKSEK BOLU EN AZ HAKKARİ'DE

Büyükşehirlerin sigortalılık oranları, İstanbul'da yüzde 61,90'a, İzmir'de yüzde 58,50'ye, Ankara'da yüzde 56,10'a, Bursa'da yüzde 57,40’a ve Antalya'da yüzde 53,40'a ulaştı.

Zorunlu deprem sigortalılık oranı en yüksek iller yüzde 84,10 ile Bolu, yüzde 82,10 ile Yalova ve yüzde 78,70 ile Tekirdağ olurken, sigortalılık oranının en düşük olduğu iller yüzde 14,20 ile Hakkari, yüzde 31,10 ile Gümüşhane ve yüzde 31,90 ile Muş olarak belirlendi.

DASK'ın kurulduğu Eylül 2000'den bu yana meydana gelen depremler sonrasında hasar sahiplerine 1 milyar 248 milyon lira ödemede bulunuldu.

Megakentte 1,6 milyon adede yakın konutun deprem sigortası yok Uzmanlarca büyük bir deprem beklenen ve "ekonominin başkenti" olarak adlandırılan İstanbul'da sigortalılık oranı Marmara Bölgesi ortalamasının üzerine çıkmış durumda. Megakentte bulunan 4 milyon 153 bin konutun 61,9'unun sigortalı olduğu görülürken, deprem sigortası bulunmayan konut sayısı ise 1 milyon 582 bin 505 adet olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, depreme karşı konutlara DASK yaptırılması, riskli binaların güçlendirilmesi ve gerekirse dönüştürülmesi çağrısında bulunuyor.

ACİLEN HAREKETE GEÇİLMELİ

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, aktif deprem kuşağında bulunan Türkiye'nin her an böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu, Marmara'da da şiddetli bir depremin beklendiğini söyledi.

Ülke genelinde riskli konutların güçlendirilmesi ve dönüştürülmesi noktasında hala istenilen mesafenin alınamadığını dile getiren Türkkan, vatandaşları bu konuda acele etmeleri gerektiği konusunda uyardı. Türkkan, İstanbul'da muhtemel şiddetli bir depremde 150 milyar dolarlık zarar öngörüldüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük bir deprem riski önümüzde dururken kentteki riskli binalar için hala harekete geçmiş değiliz. Konutların yüzde 40'a yakınının deprem sigortasının bulunmadığını görüyoruz. Vatandaşlarımıza depreme karşı mutlaka binalarını güçlendirmelerini ve DASK yaptırmalarını öneriyoruz. Megakentte muhtemel şiddetli bir depremde çok ağır, ağır ve orta hasar alması beklenen konut sayısın 600 bin adet. Bu konutlar için acilen 'güçlendirme seferberliği' başlatılmalı. Vatandaşlarımız harekete geçmeli, hükümetimiz sürece destek olmalı, belediyeler de güçlendirmenin önündeki engellerin kaldırılması için kolaylık sağlamalı. Aksi takdirde şiddetli bir depremin sonuçları çok vahim olacaktır."

17 Ağustos depreminde oğlunu kaybeden anne: 45 saniye her şeyimizi aldı Büyük Marmara depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Acılar taze. 18 saat enkaz altında kalan Emine Cebeci, "Oğlumu 4 yıl sonra kimsesizler mezarlığında buldum. 45 saniye gençliğimizi, çocuğumuzu, bedenimizi, her şeyimizi aldı. O sadece 45 saniye değil, bir ömürdü bizim için" diye gözyaşı döktü.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den dikkat çeken 'diri fay' uyarısı Kuşadası Körfezi bu sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ancak uzmanından dikkat çeken bir uyarı geldi. Bu bölgede Sisam Adası ile Gümüldür arasında çok sayıda deniz altı fayı bulunduğunu aktaran Deprem uzmanı Hasan Sözbilir, “Bu faylar 5,7 ile 6,8 büyüklüğü arasında değişen depremler üretebilecek potansiyele sahip." dedi.

Depreme ne kadar hazırız? Asrın felaketi 17 Ağustos depremi üzerinden 23 yıl geçti. Bu süre zarfında başta kentsel dönüşüm olmak üzere depreme karşı birçok tedbir alındı. 3 milyon konutun dönüşümü sağlandı, ancak İstanbul’da 2000 yılından önce yapılan ve riskli olan 3 milyonun üzerinde konut bulunuyor. Uzmanlar dönüşümün hızlı şekilde devam etmesi gerektiğini söylüyor.