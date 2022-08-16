Türkiye Gazetesi

İkinci el araç satacaklar bu habere dikkat! Resmi Gazete'de yayınlanan son karara göre 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi. Bu kararla birlikte sıfır alınan araçlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamayacak.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; ikinci el kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023'ten önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.

Ticaret Bakanlığı bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmayacak.

İkinci el otoda son durum: Satışlar azaldı, fiyatlar değişmedi Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında yeni oranlar açıklandı. İkinci el araç satışları geçen ay haziran ayına kıyasla yüzde 45 düştü. Araç fiyatlarında ise kayda değer bir değişiklik gözlenmedi.

İkinci el araç piyasasında fiyatlar düştü İkinci el piyasasındaki durağanlık sonrası fiyatlarda düşüş yaşanıyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, "İkinci el araç piyasası durma noktasına geldi" dedi.