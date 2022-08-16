Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA

Elektrik ve doğalgazda uyguladığı sübvansiyonla vatandaşa 100 milyar liralık destekte bulunan hükûmet, şimdi de bütçeye koyduğu 3 milyar lira ile 4 milyon vatandaşın hanesine nakdî doğalgaz desteği verecek. Vatandaşın enerji masraﬂ arını desteklemek için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Doğalgaz Tüketim Desteği” için başvuruların alınmaya başlandığını söyledi. Yılda iki defa sağlanan doğalgaz desteğinde ilk ödeme mart ve nisan ayında yapılırken, ikinci ödeme ise ekim-kasımda olacak. Bu yıl ilk kez uygulamaya alınan destek kapsamında 330 bin haneye yardımda bulunulurken, yeni destek dönemi için Bakan Dönmez, “Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak, yıllık 450-1.150 TL arasında verilecek olan doğalgaz tüketim desteği için başvurular alınmakta olup, bu alanda 4 milyon haneye destek sağlanması hedeﬂ eniyor” dedi.

FİYATLAR EN MAKUL SEVİYEDE BELİRLENİYOR

Bakan Dönmez, doğalgazın uygun ﬁ yatlarla alınması ve Türkiye’nin kendi doğalgazını çıkarmasına yönelik çalışmalardan da bahsetti. Dönmez, “4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun perakende satış tarifelerine ilişkin 11’inci maddesinde ‘Dağıtım şirketinin birim gaz alım ﬁyatı, birim hizmet bedeli, amortisman bedelleri ve diğer faktörlerden meydana gelecek olan perakende satış ﬁyatları ve tarife esasları Kurumca (EPDK) belirlenir’ hükmü yer alıyor. Mezkûr hükme göre şehir içi dağıtım şirketlerinin abonelerine yaptıkları satışlarda uygulanmakta olan perakende satış ﬁyatları, birim gaz alım bedeli ve sistem kullanım bedelinden oluşuyor. Bu bileşenlerden ‘sistem kullanım bedeli’, EPDK tarafından belirlenerek ilan edilirken, perakende satış ﬁyatının diğer faktörü olan ‘birim gaz alım bedeli’ ise toptan satış şirketlerinin dağıtım şirketlerine uyguladıkları toptan satış ﬁyatına göre belirleniyor. Bu çerçevede hâlihazırda piyasada hâkim durumda olan BOTAŞ tarafından toptan satış ﬁyatı belirlenirken, tamamına yakını ithal edilen doğalgazın piyasa şartları, piyasa ﬁyat istikrarı, EPDK’nın tarife ile ilgili kararları ile alım, satım ve işletme giderleri dikkate alınıyor. Yanı sıra doğalgaz alım maliyetlerini doğrudan etkileyen uluslararası hub ﬁyatları, petrol ve petrol türevleri ﬁyatlarındaki değişim ile döviz kurundaki değişimler de doğalgaz satış ﬁyatlarının belirlenmesinde etken oluyor. Tüm bu bileşenlerin denkleme dâhil edilmesi suretiyle yapılan değerlendirmeler çerçevesinde ﬁyatlar mümkün olan en makul seviyede belirleniyor” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ın doğalgazı Türkiye’den Doğalgazda yüzde 99 oranında dışa bağımlı olan Türkiye, bir yandan Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazın karaya ulaştırılması için deniz altında boru serimine devam ederken, diğer yandan da kara sahalarında bulunan yerli rezervlerinden faydalanıyor. İç tüketimde de kullanılan yerli doğalgaz, Yunanistan başta olmak üzere bazı Balkan ülkelerine de satılıyor.

Dünyanın gözü burada! Doğalgaz ve petrol fışkırıyor... İşte 'geleceğin pazarı' Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar ve Rusya'nın doğalgaz resti sonrası ortaya çıkan enerji ihtiyacı, küresel güçlerin Afrika'ya yönelmesine neden oldu. Oldukça fazla gaz ve petrol rezervine sahip olan Afrika'ya son dönemde üst düzey ziyaretler yapılması dikkat çekerken, uzman isimler ise Afrika'nın Avrupa'nın ihtiyacı karşılayacak kapasitesinin sınırlı olduğunu belirttiler.