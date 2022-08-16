Türkiye Gazetesi

Merkezî yönetim bütçesi temmuz ayı sonuçlarına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından dövizden dönen hesaplara ödenen tutar hariç kur korumalı mevduatta kur farkı olarak bütçeden tasarruf sahiplerine ödenen tutar 23,4 milyar TL oldu. Böylelikle 5 ayda toplam maliyet 60,6 milyar TL olarak kaydedildi.

Öte yandan 5 Ağustos haftası itibariyle kur korumalı mevduat 1,17 trilyon TL büyüklüğe ulaştı. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,58 artışla 3 trilyon 268 milyar 855 milyon lira, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 1,98 yükselişle 4 trilyon 242 milyar lira oldu. Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı ise geçen hafta 249 milyar 395 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 216 milyar 859 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Hesaplarda Ağustos itibarıyla 3 milyar 767 milyon dolar artış görüldü.

NEBATİ: ELEŞTİRİLER İYİ NİYETLİ DEĞİL

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tasarruf sahiplerinin üçte birinin döviz yerine kur korumalı TL mevduat hesabını tercih ettiğini bildirdi. Uygulamanın, ekonomiye önemli katkı sağlayan bir enstrüman olduğunu vurgulayan Nebati, kur korumalı TL mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum” dedi.

Kur Korumalı Mevduat sisteminde vergi avantajı süresi uzatıldı Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı.