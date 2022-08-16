Türkiye Gazetesi

Binlerce can kaybına ve milyarlarca dolar ekonomik zarara yol açan 17 Ağustos Marmara Depremi’nin ardından 23 yıl geçmesine rağmen sigortalı konut sayısında hâlâ istenilen seviyelere ulaşılamadı. DASK verilerine göre halihazırda Türkiye genelindeki 20 milyon 32 bin konutun yüzde 53,90’ı, yani 10 milyon 795 bin 698’inin deprem sigortası yaptırıldı. Henüz 9 milyon 236 bin 302 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunmuyor. 6 milyon 840 bin konutun yer aldığı Marmara’da yüzde 62,90’lık oranla 4 milyon 302 bin 607 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor. Marmara Bölgesi’ni, yüzde 54,60 ile Ege, yüzde 49,20 ile İç Anadolu, yüzde 48,70 ile Doğu Anadolu, yüzde 48,30 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 47,20 ile Akdeniz ve yüzde 44,40 ile Karadeniz izledi.

BOLU YÜZDE 84,1’LE İLK SIRADA…

Büyükşehirlerin sigortalılık oranları, İstanbul’da yüzde 61,90’a, İzmir’de yüzde 58,50’ye, Ankara’da yüzde 56,10’a, Bursa’da yüzde 57,40’a ve Antalya’da yüzde 53,40’a ulaştı. Zorunlu deprem sigortalılık oranı en yüksek iller yüzde 84,10 ile Bolu, yüzde 82,10 ile Yalova ve yüzde 78,70 ile Tekirdağ olurken, sigortalılık oranının en düşük olduğu iller yüzde 14,20 ile Hakkari, yüzde 31,10 ile Gümüşhane ve yüzde 31,90 ile Muş olarak belirlendi. İstanbul’daki 4 milyon 153 bin konutun 1 milyon 582 bin 505’inin sigortası bulunmuyor.

RİSKLİ KONUTLARI GÜÇLENDİRİN

Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan, İstanbul’da muhtemel şiddetli bir depremde 150 milyar dolarlık zarar öngörüldüğünü belirterek, “Vatandaşlarımıza depreme karşı mutlaka binalarını güçlendirmelerini ve DASK yaptırmalarını öneriyoruz. Megakentte muhtemel şiddetli bir depremde çok ağır, ağır ve orta hasar alması beklenen konut sayısın 600 bin adet. Bu konutlar için acilen ‘güçlendirme seferberliği’ başlatılmalı” dedi. DASK Koordinatörü Erdal Turgut da 11 milyona yakın konutun sigortalı olduğunu, hedeﬂ erinin ‘sigortasız konut kalmaması’ olduğunu söyledi.

Doğal afetler de güvenceye giriyor: DASK’ta 10 milyonu aşarız DASK’ın teminat sunduğu risklere başta sel olmak üzere deprem dışındaki diğer tabii afetler de dâhil edilecek. Böylece gelecek yıl zorunlu deprem sigortasına dâhil olan konut ve iş yeri sayısının 2,5 milyonluk artışla 11 milyona çıkması bekleniyor.

DASK 900 milyon lira hasar ödedi Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Koordinatörü Erdal Turgut, bugüne kadar yapılan toplam hasar ödemesi tutarının 900 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı.