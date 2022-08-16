Türkiye Gazetesi

Petrolde yaşanan yüzde 5’lik sert düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Fiyat değişimlerinden olumsuz etkilenen akaryakıt bayileri için yeni bir dönem başlıyor. PÜİS Başkanı İmran Okumuş, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, uzun süredir bu durumdan şikayetçi olan bayilerin sistem değişikliğine ilişkin talebinin kabul gördüğünü belirtti. İşte akaryakıt fiyatları ile ilgili kritik gelişmenin detayları...

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin olumsuz gelişmeler, dün sert kayıpların yaşanmasına sebep oldu. Geçtiğimiz haftalarda 6 ayın dibinden yeniden yükselişe geçerek psikolojik sınır 100 doların üzerine çıkan petrol fiyatları, bu gelişmelerin akabinde yüzde 5 değer kaybetti. Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ile akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Bu gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatları ile ilgili yapılacak olan yeni düzenleme ise dikkat çekti.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Akaryakıt fiyatlarının yükseldiği dönemde ciddi sermaye kaybına uğrayan akaryakıt bayilerinin satış fiyatı ne olursa olsun aynı kârı elde etmelerini içeren sistem değişiyor. Uzun süredir bu durumdan şikâyetçi olan ve sık sık bakanlıklarla bürokrasinin kapısını çalan akaryakıt bayilerinin sistem değişikliğine ilişkin talebi kabul gördü.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası( PÜİS) Başkanı İmran Okumuş, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada mevcut sistemin 1286 akaryakıt bayisi için sürdürülebilir olmaktan tamamen çıktığını bildirdi. Satış fiyatı ne olursa olsun aynı miktarda kâr uygulanmasının büyük haksızlık olduğunu belirten Okumuş, bunun yerine nispi kâr sistemine geçilmesi yönündeki taleplerinin kabul edildiğini aktardı. İmran Okumuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve EPDK ile uzun süredir yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve kısa zamanda maktu yerine oransal kâr sistemine geçilmesini beklediklerini dile getirdi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ZORA SOKTU

Akaryakıt bayilerinin giderek artan maliyetler sebebiyle ayakta kalmakta büyük güçlük çektiklerini söyleyen İmran Okumuş, birçok bayinin sermaye kaybına uğradığını aktardı. Asgari ücrete yıl ortasında yapılan zammın zaten kuruşlarla ölçülen kâr marjıyla çalışan bayileri zor durumda bıraktığını ifade eden Okumuş, yılbaşında yapılacak yüksek oranlı artışın ise bu durumun etkisini artırmaya yol açacağını anlattı.

"KURUŞLA BELİRLENEN KAR MARJI YETERSİZ"

Yanı sıra bankaların çok yüksek oranlı kart komisyonunun da sektörü etkilediğini vurgulayan Okumuş, mevcut kâr payları ile kart komisyonlarını bile karşılayamayacak durumda bayilerin olduğunu ifade etti. Okumuş, “Kâr marjında yüzdeye dönüş için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve EPDK ile görüştük. Makul önerilerimizi olumlu karşılıyorlar, kuruşla belirlenen kâr marjının yetersiz olduğunu kabul ediyorlar. Bayilerin ticaretini sürdürebilmeleri için kuruştan yüzdeye dönüş mecburiyet oldu” dedi.

İmran Okumuş, bunun için mevzuat değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Türkiye’de 12 bin 826 bayi bulunduğunu ve büyük kısmının zorlandığını aktaran İmran Okumuş, sistem değişikliğinde devletin vergi kaybının olmayacağının altını çizdi. Mevcut akaryakıt fiyatlarıyla brüt kâr marjının yüzde 6’nın altında olduğunu söyleyen Okumuş, bayinin yaşayabilmesi için gerekli olan oranın ise yüzde 9 civarında olduğunu belirtti.

BRÜT KÂR HALEN YÜZDE 6’NIN ALTINDA

Türkiye’de 12 bin 826 bayi bulunduğunu ve büyük kısmının zorlandığını aktaran İmran Okumuş, sistem değişikliğinde devletin vergi kaybının olmayacağının altını çizdi. Mevcut akaryakıt fiyatlarıyla brüt kâr marjının yüzde 6’nın altında olduğunu söyleyen Okumuş, bayinin yaşayabilmesi için gerekli olan oranın ise yüzde 9 civarında olduğunu belirtti.

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