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Bakan Nebati açıkladı: Fahiş fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit edildi
16.08.2022 - 10:42 | Son Güncelleme: 16.08.2022 - 10:43
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, gayrimenkul sektörünün ardından araç sektörünü olumsuz etkileyenler için de harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu kapsamda fahiş fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit edildiğini duyurdu.
Etiketler : bakan nebati,fahiş fiyat,hazine ve maliye bakanlığı,
896958 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/896958.aspx
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