Türkiye Gazetesi

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın ilk 7,5 ayındaki doğal gaz üretim ve ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdi. Öncü verilere göre, şirketin doğal gaz üretimi bu dönemde yüzde 13,2 gerileyerek 274,8 milyar metreküpe indi. Şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ülkelere doğal gaz ihracatı da 1 Ocak-15 Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,2 azalarak 78,5 milyar metreküp oldu. Açıklamada, Gazprom'un Çin'e ihracatının arttığına işaret edilirken, toplam hacme ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Avrupa'da yüksek düzeyde seyreden doğal gaz fiyatlarına ilişkin değerlendirmelere yer verilen açıklamada, "Avrupa spot piyasasında doğal gaz fiyatının 2500 dolar barajını aştığını belirtmek gerekiyor. Muhafazakar tahminlere göre eğer bu eğilim devam ederse, fiyatlar kışın bin metreküpte 4000 dolar seviyesini geçecek." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa resesyonda, Çin büyümek için faizi düşürdü Avro Bölgesi’nde resesyon beklentileri artıyor. Bölgede resesyon riski Kasım 2020’den beri en yüksek seviyeye ulaşırken, Çin ekonomiyi canlandırmak için Avrupa ülkelerinin tersine faizleri düşürüyor.

Avrupa diken üstünde! Ukrayna'daki nükleer santral her an patlayabilir Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali sahasında bombalar patlıyor. Avrupa diken üstünde dururken Ukrayna, Rusların santrale topçu atışları yaptığını iddia ediyor. Ruslar ise saldıranların Ukraynalılar olduğunu savunuyor.

Avrupa'da kuraklık: 500 yılın en kötüsü olabilir Avrupa’da kuraklık tehlikesi giderek artıyor. Bilim insanları, Avrupa'da halihazırda yaşanan kuraklığın, 500 yıldan fazla süredir görülen en şiddetli kuraklık olabileceğini belirtiyor.

Avrupa odun depolamaya başladı Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş Avrupa’yı vurmaya devam ediyor. ABD ve İngiltere’yle ortak hareket eden Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ABD ile askerî, siyasi ve ekonomik yaptırımları peşe peşe devreye sokarken, bu kararların olumsuz yansımaları da başladı.

Avrupa 2 bin Euro maaşla Türk işçi arıyor! Dil şartı yok, lise mezunu olmak yetiyor Pandemi dönemindeki seyahat kısıtlamaları nedeniyle çalışanlarını işten çıkaran Avrupa havalimanlarında kaos büyüyor. Seyahat sınırlamasının kaldırılması sonrası personel sorununu çözmek isteyen birçok Avrupa ülkesi internet üzerinden yüzlerce ilan yayınlarken, geçen ay harekete geçen Almanya, 2 bin Türk işçi alacağını duyurmuştu. Türk kariyer sitelerinde verilen ilanlarda detaylar belli oldu. Almanya'da bagaj taşıma personeli olmak için lise mezunu olmak yeterli ve dil şartı aranmıyor. Maaş ise aylık 2 bin Euro.