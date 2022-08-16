Türkiye Gazetesi

Avrupa'da 9 Ağustos Salı günü kapanışta 192,18 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 20 artışla 230,65 avroya yükseldi. Fiyat artışında, Rusya'dan Avrupa'ya iletilen doğal gaz miktarının düşük seyretmesi ve Kuzey Akım 1'in yakın zamanda normal akış seviyesine dönmeyeceği endişesi etkili oldu.

AVRUPA'DA TALEBİN ARTMASI FİYAT ARTIŞINI DESTEKLEDİ

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 230 avrodan işleme açıldı.

Doğal gazın geçen hafta salı günü 192,18 avrodan kapanan megavatsaat fiyatı, bugün saat 12.20'de 230,65 avroya çıktı. Böylece, doğal gazın megavatsaat fiyatı bir haftada yaklaşık yüzde 20 arttı.

Fiyat artışında, Rusya'dan Avrupa'ya iletilen doğal gaz miktarının düşük seyretmesi ve Kuzey Akım 1'in yakın zamanda normal akış seviyesine dönmeyeceği endişesi etkili oldu.

Yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi nedeniyle bölgedeki nehirlerin kuruması ve arz sıkıntısı yaşayan Avrupa'da talebin artmaya devam etmesi de fiyatların artışını destekledi.

Gazprom’dan Avrupa’yı endişelendiren açıklama: 4000 doları aşabilir Gazprom Avrupa için endişelendiren bir açıklamada bulundu. Doğalgazda 2500 dolar barajının aşıldığını, bin metreküp gaz fiyatının kışın 4000 doları aşabileceğini bildirdi

Almanya karneyle gaza hazırlanıyor Rusya’nın Avrupa’nın yaptırımlarına karşı kıstığı gaz nedeniyle Berlin yönetimi, kış öncesi doğalgaz tüketimini yüzde 20 azaltacak, tedbirler yeterli olmazsa karneyle dağıtım başlayacak.

Yunanistan’ın doğalgazı Türkiye’den Doğalgazda yüzde 99 oranında dışa bağımlı olan Türkiye, bir yandan Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazın karaya ulaştırılması için deniz altında boru serimine devam ederken, diğer yandan da kara sahalarında bulunan yerli rezervlerinden faydalanıyor. İç tüketimde de kullanılan yerli doğalgaz, Yunanistan başta olmak üzere bazı Balkan ülkelerine de satılıyor.