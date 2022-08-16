Türkiye Gazetesi

Tyrolit, hem küresel aşındırıcı pazarındaki konumunu hem de Türkiye ve Orta Doğu bölgesinde hızlı büyüyen pazarlarda daha güçlü yer bulabilmek için Egeli - Egesan Grup'un büyük hissesini satın aldığını duyurdu.

Tyrolit’in CEO’su Thomas Friess “Egeli - Egesan gibi stratejik önemde bir aşındırıcı üreticisinin çoğunluk hissesini alabildiğimiz için çok memnunuz. Bu ortaklık, rekabet yeteneğimizi güçlendirecek ve Türkiye ve Orta Doğu bölgesinde hızlı büyüyen pazarlara erişim imkânı sağlayacak” açıklaması yaptı.

"ORTAKLIĞIMIZ GURUR VERİCİ"

Egeli - Egesan Yönetim Kurulu Başkanı Didem Egeli de "Büyük emek, gayret ve yatırımla var ettiğimiz Egeli - Egesan Grup şirketlerinin, dünyanın önde gelen aşındırıcı üreticilerinden Tyrolit ile geliştirdiği stratejik ortaklık gurur verici. Tyrolit'in Egeli - Egesan'a yaptığı bu büyük yatırımı; kaliteli ürün geliştirme, üretme ve pazara sunma başarımızın bir yansıması olarak değerlendiriyorum” dedi.

"EN İYİ HİZMETİ VERECEĞİZ"

Egeli - Egesan Genel Müdürü Cemil Çaldağ ise “Egeli - Egesan Grup, kesme ve taşlama taşları, flap diskler ve aşındırıcı bantlar gibi, farklı uygulamalar için aşındırıcı ürünler imalatında faaliyet gösteriyor. Türkiye ve Avrupa pazarlarında köklü bir geçmişe sahibiz. Çerkezköy'deki üretim tesisleri ve İstanbul'daki şirket merkezinde yaklaşık 200 çalışanımız var. Şirketlere adını veren İlhan Egeli tarafından 50 yıl önce kurulan ve başarıyla bugüne gelen Egeli - Egesan, sektörde marka bilinirliği en yüksek olan işletmeler arasında yer alıyor. Bu stratejik ortaklık, aşındırıcı pazarındaki yoğun rekabet ortamında özellikle de kriz dönemleri için büyük önem taşıyor. Tyrolit, ortaklığı ile birlikte, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyümemizi hızlandıracak, artan finansal gücümüzle müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. Tyrolit, ürün teknolojisi ve marka gücünü yanımıza alarak, kullanıcılara en doğru aşındırıcı çözümlerini ve en üstün ürünleri sunmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 100 AİLE ŞİRKETİ

Aşındırıcı ve bileyici takımlar ile inşaat sektörü için makine üreten Avusturyalı Tyrolit, 1919 yılında Daniel Swarovski tarafından kuruldu. Halen yüzde 100 aile şirketi olan Tyrolit, 5 kıtada, 11 ülkede ve 29 üretim tesisinde yaklaşık 4 bin 600 çalışan ile faaliyet gösteriyor.