Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA

Temmuz-ağustos aylarında günlük ortalama cirosu ortalama 20 milyon lira olan Tarım Kredi’nin cirosu önceki gün 130 milyon liraya ulaştı. Ürünleri aracısız şekilde vatandaşlara ulaştıran Tarım Kredi Kooperatifleri, enﬂ asyonla mücadele çalışması kapsamında önceki gün itibarıyla 1.400 satış noktasında 30’un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli satışlara başlamıştı. Gıda ürünlerinde yaşanan ﬁyat dalgalanmalarının ve piyasaya arz konusunda sıkıntı yaşanan ürünlerin tedariki amacıyla hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın talimatı ile başlattığı indirim kampanyasının, daha fazla üründe market ağında uygulanabilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri gelecek dönemlerde de imkânlarını kullanarak yeni indirim kampanyaları düzenleyecek.

Tarım Kredi'de indirim sınırlı kaldı Vatandaşlar gıda ürünlerinde indirim uygulamasıyla Tarım Kredi marketlerine akın etti. Ancak indirimin sınırlı kaldığı görüldü. Pirinçte yüzde 28, ayçiçeği yağında yüzde 10 indirime gidilirken, 10 üründe herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

Tarım kredi marketlerine yoğun ilgi: Fiyatları duyan akın etti! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan indirimin ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine ülkenin dört bir yanından vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İndirimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.