Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA

Ülkeler, küresel enerji darboğazının gündemde olduğu bu dönemde sürdürülebilir kaynaklar için çalışıyor. Bu konuda birçok adım atan Türkiye şimdi de havacılıkta sürdürülebilir enerji dönemi başlatıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), ulusal ve uluslararası havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltımı için kullanılacak sürdürülebilir havacılık yakıtların standartlarını ve kullanımını belirlemek amacıyla Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı Talimatı taslağı hazırlayarak sektörün görüşüne sundu. Taslak çalışmaya göre, insani yardım, tıbbi ve yangın söndürme amaçlı uçuşlar bu düzenlemenin dışında tutulacak. Diğer tüm uçaklar için sürdürülebilir havacılık yakıtlarının kullanımı zorunlu olacak. Depodaki sürdürülebilir yakıtın oranı her yıl kademeli artırılacak.

Enerjisa Enerji ‘Yeşil Enerji' dönüşümünü başlattı İşimin Enerjisi çatısı altında verimlilik ve tasarruf odaklı ürünlerle yenilenebilir enerji kullanımını artıran ve müşterilerinin sürdürülebilirlik hedeflerini önemseyen çözümler geliştiren Enerjisa Enerji; Sabancı Holding, Sabancı Üniversitesi ve Teknosa ile ‘Yeşil Enerji’ kullanımı için anlaşma imzaladı.