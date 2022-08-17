Türkiye Gazetesi

23 senedir çözüm bekleyen EYT sorunu, uzun zamandır ekonomi gündeminin üst sıralarını meşgul ediyor. Milyonların gözü kulağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili hükümet kanadından gelecek açıklamalarda. Her ne kadar sene sonu işaret edilse de EYT'liler kesin bir tarih ve açıklama beklerken, formül hesapları ve "EYT kimleri kapsayacak, kaç kişi yararlanacak" gibi soruların da cevabı merakla bekleniyor. Peki EYT'liler emekli maaşlarını en erken ne zaman alabilecekler? Yazarımız İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında konuya daie değerlendirmelerde bulundu.

"EYT’nin kapsamı, hangi şartlarla bu düzenlemeden faydalanabileceği henüz netlik kazanmadığından bu hususlarda bir şey söylememiz doğru olmaz" diyen Karakaş, EYT meselesinin 23 seneden beri ortada durmasının en önemli sebebinin 'maliyet hesabı dolayısıyla bütçe' olduğunun altını tekrar çizdi.

EYT'LİLER EN ERKEN NE ZAMAN EMEKLİ MAAŞI ALABİLECEK?

"Bu sorunun cevabını sağlıklı olarak tahlil etmek için 2023 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun TBMM’de yapılacak görüşmeleri ile hazırlanacak SGK bütçesi ve hükûmet kanadından yapılan açıklama ve planlamalara bakmak lazım" diyen Karakaş, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Buna göre EYT takviminin aşağıdaki şekilde cereyan edeceği değerlendirilmektedir.

-1 Ekim TBMM açılışı

-Ekim ayında öncelikli olarak kamuda çalışan sözleşmelilerin kadroya alınması çalışmaları,

-15 Ekim merkezî bütçe görüşmeleri

-En geç 31 Aralık 2022 günü itibarıyla Resmî Gazete’de yayımlanması,

-Aralık ayı içinde EYT yasa teklifinin TBMM’de görüşülmesi.

Bu bağlamda EYT düzenlemesine ilişkin çıkarılacak kanun en erken aralık içinde kabul edilecektir. Yürürlük tarihi 2023 yılının ocak ayı olması değerlendirilmektedir."

İLK MAAŞ ŞUBAT AYINDA

Genel olarak emekli aylığına emeklilik talebini takip eden aydan itibaren hak kazanıldığını ve sigortalılık statüsüne göre işlemlerin değiştiğini belirten Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bağlamda EYT düzenlemesine ilişkin çıkarılacak kanun en erken aralık içinde kabul edilse ve yürürlük tarihi 2023 yılının ocak ayı kabul edilse bile EYT’lilerin en erken 2023 yılı şubat ayında emeklilik maaşına kavuşabilecekleri kanaatindeyim. Keza EYT’liler çıkarılacak yasanın yürürlüğe konacağı ocak ayında emeklilik dilekçelerini verse bile açıklanan SGK mevzuatı gereğince takip eden şubat ayından itibaren maaş alabileceklerdir."

EYT'de doğru bilinen yanlışlar: 9 bin gün prim şartı gerçekçi değil! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) heyecanla yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen EYT çalışmalarına dair son detayları bekliyorlar. 2023 bütçe görüşmelerinin ardından ele alınması beklenen EYT'de birçok formül gündeme gelirken, 9 bin günlük primi kapsayan çözüm birçok EYT'li SSK'lıyı telaşlandırdı. EYT konusunda değerlendirmelerde bulunan SGK Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, sosyal güvenlik reformunda son anda 9 bin günlük primden vazgeçildiğini belirtti ve "Nitekim tarihsel süreç içerisinde sosyal güvenlik sistemimize bakıldığında SSK’lılara Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalı ve iştirakçilerden farklı olarak hiçbir zaman 9.000 gün prim şartı öngörülmemiştir" dedi.

Primi az olan EYT'liye borçlanma seçenekleri neler? 3 formül masada EYT'liler geri sayıma geçti, meraklı bekleyiş sürüyor. Yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen düzenleme için milyonlar büyük beklenti içinde. 'Primi eksik olan vatandaşlar EYT kapsamına girecek mi' sorusu ise en çok tartışılanlar arasında yer alıyor. EYT son dakika gelişmeleri içinde yer alan konuya dair formüller gündemde. EYT haberleri peş peşe gelirken son durum ne? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili son gelişmeler haberimizde...