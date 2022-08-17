Türkiye Gazetesi

​Dolar, hafta başından bu yana 17,95 lira bandı civarındaki yatay seyrini sürdürüyor. Güne 17,91 ile başlayan dolar, saat 10:27 itibarıyla %0,30 artışla 17,96 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,89, en yüksek 17,97 seviyelerini gören dolar günü 17,9548 seviyesinde kapattı.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK

Dolar 19.07.2022 tarihinde 17,42 ile son bir ayın en düşük, 03.08.2022 tarihinde ise 18,05 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

EURO’DA SON DURUM

Euro/TL ise 18,2729 lira alış fiyatı, 18,2938 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor. güne 18,23 ile başlayan Euro saat 10:27 itibarıyla %0,04 artışla 18,25 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,18, en yüksek 18,31 seviyelerini gören Euro, günü 18,25 seviyesinde kapattı. Euro, 19.07.2022 tarihinde 17,6727 ile son bir ayın en düşük, 11.08.2022 tarihinde ise 18,6241 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Brent petrolde ibre düşüşten yana: Motorin zammı ikinci kez iptal Petrol fiyatları gerilerken akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Ancak motorine gelen zam haberleri araç sahiplerini üzmüştü. Motorine yapılması beklenen önce 1 lira 26 liralık zammın ardından bugün yapılması beklenen 79 kuruşluk zammın da iptal edildiği açıklandı. 17 Ağustos Çarşamba benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para? İşte detaylar...

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