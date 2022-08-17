Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Depremi'nin 23. yılında İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi teslim töreninde konuştu. Eylül ya da Ekim aylarında yeni bir konut kampanyasını başlatacaklarını açıklayan Bakan Kurum, projede birçok firmanın yer alacağını da belirtti. Emlak Konut öncülüğünde başlayacak kampanyadan ayrıntılarsa şu şekilde; Kampanyada faiz ve alım desteği olacak, bu kampanya ile konut fiyatı ve kiralar daha da düşecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA DESTEĞİ ARTACAK

Kampanyaya katılan firmalar süre boyunca fiyatta değişiklik yapmama sözü verecek. Bireysel kentsel dönüşümde şu an İstanbul’da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak. Bireysel kentsel dönüşümde şu an 400 baz puan ve 400 bin olan oranlar 600 baz puan ve 600 bine yükseltilecek. Belediyelerin kentsel dönüşüm projelerine yüzde 50 faiz desteği verilecek.

TÜİK açıkladı: Konut satışları temmuz ayında 100 binin altına geriledi Türkiye İstatistik Kurumu’nun Temmuz ayına ilişkin konut satış verilerine göre, geçtiğimiz ay konut satışları %12,9 azalarak 93 bin 902 oldu. Temmuzda Türkiye'den en çok konut alan yabancı ise bin 28 konutla Ruslar oldu. Rusları 431 konut ile İran, 380 konut ile Irak vatandaşları izledi.

9,2 milyon konut hâlâ sigortasız ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen 17 Ağustos Marmara Depremi’nin üzerinden 23 yıl geçti ancak ülke genelinde 9,2 milyon, İstanbul’da da 1,6 milyon konutun deprem sigortası bulunmuyor. Uzmanlar, depremin yıkıcı etkisine karşı vatandaşları, ‘zorunlu deprem sigortası yaptırmaları, binalarını güçlendirmeleri’ konusunda uyarıyor.

Korkutan rapor ortaya çıktı! 9 milyondan fazla konutun deprem sigortası yok Ülke genelinde 9,2 milyon, İstanbul'da 1,6 milyon konutun deprem sigortası bulunmuyor. Sigortalılık oranı en yüksek il Bolu, en düşük il ise Hakkari oldu.