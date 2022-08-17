Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından esnaf, işveren, tüketici ve yatırımcıya sağlanan vergi kolaylıklarına ilişkin bilgileri duyurdu.

"TÜM KESİMLERİ İLGİLENDİREN VERGİ POLİTİKALARINI HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Bakan Nebati, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz. Kimi zaman geniş kitleleri, kimi zaman henüz hayata geçirilmemiş işletmeleri destekliyoruz. Gece gündüz demeden gencinden yaşlısına kadar her vatandaşımıza, temel gıdadan asgari ücrete varıncaya dek, vergi boyutu ile nasıl destek olabileceğimizi hesaplıyor ve gecikmeden bu adımları atıyoruz" dedi.

Bakan Nebati açıkladı: Fahiş fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit edildi Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, gayrimenkul sektörünün ardından araç sektörünü olumsuz etkileyenler için de harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu kapsamda fahiş fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit edildiğini duyurdu.