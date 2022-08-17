Türkiye Gazetesi

Piyasaların beklediği iki kritik kararın öncesi altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Altın yatırımcıları Fed’in toplantı tutanakları ve Merkez Bankası’nın faiz kararına kilitlendi. Gram altın güne 1.022,93 ile başladı. Gram altın, saat 16:51 itibarıyla %0,08 azalışla 1.021,16'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.022,93, en yüksek 1.023,76 seviyelerini gören gram altın, günü 1.023,76 seviyesinde kapattı. Gram altın, 20.07.2022 tarihinde 960,23 ile son bir ayın en düşük, 12.08.2022 tarihinde ise 1.040,34 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın fiyatı, 1800 dolar bandının altındaki seyrini sürdürüyor. Uluslararası piyasada ons altın satış fiyatı 1779 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ALTIN YATIRIMCILARI FED’İN KARARINI BEKLİYOR

Öte yandan altın yatırımcıları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına ait yayınlanacak olan tutanakları bekliyor. En son kararında Fed politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2.50 seviyesine çekmişti. Fed tutanakları saat 21.00'de açıklanacak.

Spot piyasada altın satış fiyatları;

Gram altın 1021 lira,

Çeyrek altın 1702 lira,

Yarım altın 3406 lira,

Cumhuriyet altını 6788 liradan satılıyor.

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