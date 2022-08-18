Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Kablo bağlantı sistemleri ve medikal sektöründe faaliyet gösteren Bimed, İstanbul Beylikdüzü ve Romanya’daki fabrikalarının ardından üçüncü fabrikasını 200 milyon TL yatırımla Hadımköy’de gelecek yıl faaliyete geçirecek. Bimed’in işe sağlık sektörüne yönelik şırınga ve akciğer hastaları için inhaler üreterek başladığını aktaran Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, sonrasında kablo rakorları ile ürün yelpazesini genişlettiğini ve iş hacmini büyüttüğünü ifade etti. İhracat rakamının toplam ciroya oranının bu sene sonu itibarıyla yüzde 85’i geçeceğini belirten Mertöz, 70 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydetti.

MALİYETİ YARIYA DÜŞÜRDÜ

Medikal alanda ithalatın önüne geçebilmek için yeni yatırımlar yapacaklarını ifade eden Mertöz “Tek kullanımlık estetik amaçlı özel şırıngaları Türkiye’de yüzde 100 yerli sermayeyle üreten en büyük üretici biziz. Ayrıca, bir akciğer hastası olarak, akciğer hastalarının kullandığı inhaler ürünleri çok önem verdiğim bir ürün grubumuz. Yeni bir inhaler cihazının otomatik makinalarını ve kalıbını tamamladık. Üretimine önümüzdeki günlerde başlama planımız var. Buradaki yatırımımız AR-GE masrafları hariç 1 milyon avroyu geçti. Akciğer hastalarının kullandığı inhaler ürünleriyle iki yıl içinde 10-15 milyon avroluk ithalatın önüne geçmeyi hedefliyoruz” dedi. Bu alanda yüzde 80-85 ithalata bağımlı olunduğunu aktaran Mertöz, yerli cihazla ithal ürünlerin fiyatlarının da yarı yarıya düştüğüne işaret etti.

TOGG’A ÜRÜN VERMEK İSTİYOR

Otomotiv sektörü ile de yakından ilgilendiklerini belirten Mertöz “Elektrikli araçlardaki bataryalarda, gaz birikiminden oluşan havanın zarar vermemesi için tahliye valfi var ve bu valfi de biz üreteceğiz. Birçok Avrupalı imalatçı için de ürettiğimiz valfler mevcut. Togg’a da teklif verdik” diye konuştu. Elektrikli araçların kablo üreticileri için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Bimed Genel Müdürü Yakup Gülnihal da “2030’da araçların yaklaşık yarısı elektrikli olacağı için bu bizler için büyük bir fırsat. Bu trendi yakalarsak, 2-3 kat büyürüz” dedi.

İthalatı eriten dev yatırım Gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok alanda kullanılan ve tamamı yurt dışından ithal edilen sitrik asit, Türkiye’de de üretilmeye başlandı.