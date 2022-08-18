Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2/B arazilerinin satışından 10,7 milyar lira gelir elde edildiğini belirterek, "Bugüne kadar 843 bin hak sahibine, 599 bin adet taşınmaz satışı gerçekleştirilmiş olup, 13 milyar 69 milyon lira gelir sağlanmış ve 10 milyar lira tahsilat elde edilmiştir" dedi.

Kurum, Hazineye ait tarım arazilerindeki mülkiyet sorununun çözüme kavuşturulmasına devam edildiğini hatırlatarak, "Mücavir alan sınırları dışında kalan tarım arazilerinin hak sahiplerine satışında 92 bin hak sahibine 70 bin taşınmaz satışından 832 milyon lira tahsilat sağlandı" diye konuştu.

Murat Kurum tarih vererek duyurdu: Kira desteği artırılıyor yeni konut kampanyası geliyor Marmara Depremi'nin 23. yılında İstanbul'da açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum; yeni bir konut kampanyası başlatacaklarını duyurdu. Kentsel dönüşümde kira desteğinin artacağını açıklayan Kurum, kampanyaya ilişkin ayrıntıları da paylaştı.