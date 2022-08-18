Türkiye Gazetesi

Canan ERASLAN

Marmara bölgesinin 1999’da yaşadığı depremin 23’üncü yıldönümünde, Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm alanında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, riskli alanların dönüşmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını, yapacaklarını söyledi. Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak anahtar teslim töreninden önce Esenler’de devam eden ve 60 bin konutluk projenin tamamlanan 2030’unu medya mensuplarıyla birlikte inceleyen Kurum kentsel dönüşümde kira desteğini 15 Eylül’den itibaren 1150 liradan 1500 liraya, 2000 liralık desteği de 2600 liraya çıkardıklarını duyurdu. Aynı şekilde kredi desteği 400 bin liradan 600 bin liraya yükseltildi.

Bakan Kurum, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çekerek, “Nüfusumuzun yüzde 71’i, topraklarımızın yüzde 66’sı deprem riski altında. Son bir asra baktığımızda ülkemizde yaşanan depremlerde 80 bin insanımızı kaybettik. Hakkari, Varto, Erzincan, Van, Elazığ, Malatya ve İzmir’de büyük depremler yaşadık. Elazığ, Malatya ve İzmir’de felaketin 2 saat sonrasında vatandaşlarımızın yanındaydık. Buralarda yıkılan konutları, binaları vatandaşımıza teslim ettik, ediyoruz. İzmir Bayraklı’da şehre yakışacak 5 bin 61 konutluk olup, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlattık ve konutların yarısından fazlasını teslim ettik. Kalanları da yıl sonuna kadar teslim edeceğiz” dedi. İki yıl önce Elazığ ve Malatya’daki büyük depremin ardından iki ay sokak sokak tüm alanları gezip ihtiyacı ve riski belirlediklerini anlatan Kurum Elazığ ve Malatya’da yaklaşık 30 bin 700 konutun, yine 5 bin köy eviyle hepsinin mahalle mahalle, zemin artı 5 katı geçmeyecek şekilde kentsel tasarım anlayışıyla çizdiklerini, 36 bin 500’e yakın bağımsız alanı teslim ettiklerini anlattı.

İSTANBUL’DA 188 PROJE

İstanbul’da 1,3 milyon riskli konut bulunduğunu, şimdiye kadar 300 bin konutun dönüşümünü tamamladıklarını, 230 bininin acilen dönüşmesi gerektiğini söyleyen Bakan Kurum “İstanbul’umuzda toplam büyüklüğü 412 milyon metrekare olan 188 farklı alanda çalışmamızı yürütüyoruz. 39 ilçede projelerimiz var. Fikirtepe kangren haline gelmiş bir problemdi. 15 bin konutluk projeyi Emlak Konut ile yürütüyoruz. Yarım kalmış konutlarda mağduriyet vardı, çözüyoruz. Sütlüce, Kara mahallelerinde 5 bin konutluk dönüşüm içerisindeyiz. 2 bininin ihalesi yapıldı, 800’ü tamamlanıp teslim edildi. Tekirtepe’de 1100 konutu teslim ettik. Kartal’da Yunus apartmanı çökmüştü, 6 ay bitmeden konutlarımızı bitirip teslim ettik. Şu an 1500 konutu dönüştürüyoruz. Kağıthane’de 800 konut bu yıl bitecek. Gaziosmanpaşa’da 6 bin konutluk projede konutlar tamamlandı. 140 bin proje yürütüyoruz” diye konuştu.

ESENLER DÜNYANIN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI

Esenler’de gerçekleştirilen ve hem Türkiye hem dünyanın en büyük kentsel dönüşüm alanı olan projede 60 bin konut bulunuyor. Yarın bunların 2030’u teslim edilecek. Kalanlar da yıl sonuna kadar tamamlanarak etaplar halinde teslim edilecek ve yıl sonunda 4 bin 941 konut daha sahiplerini bulacak. Projede 8 milyon metrekarelik alanın yüzde 68’i yeşil alan ve sosyal donatılardan oluşuyor. 2009’ta depreme karşı dayanıksız yapı stoku yüzde 86’ydı. Yapılan çalışmalarla bu oran yüzde 57’ye düşürüldü. Buradaki konutların yüzde 45’ini Esenler’deki vatandaşlar, yüzde 55’i de İstanbul’un farklı bölgelerinde riskli konutlarda oturanlar için rezerv alan olarak kullanılacak.

TARİHİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİ

Türkiye’de 2002’den bugüne kadar TOKİ eliyle 1 milyon 170 bin konutun dönüşümünü, sosyal konut projeleriyle, içine yapılan 26 bin sosyal donatı ile yürüttüklerini söyleyen Murat Kurum “İnşallah eylül ayında Cumhurbaşkanımızın paylaşacağı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini de yapacağız. Bu projede gençlerimize, emekli vatandaşlarımıza, şehit ve gazi ailelerine, engelli vatandaşlarımıza ayıracağımız kontenjanlarla birlikte vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Bakan Kurum’un verdiği bilgiye göre bugüne kadar 81 ilde 3 milyon konutun dönüşümü sağlandı. Şu anda 350 bin kentsel ve deprem dönüşüm projesi devam ediliyor.

EVSİZ DAR GELİRLİ AİLE KALMAYACAK

Bakan Kurum, Türkiye’de 6,8 milyon konutun riskli olduğunu, şimdiye kadar 3 milyon konutun dönüşümünü sağlayıp, yapı stokunun yaklaşık yüzde 65’ini güvenli hale getirdiklerini söyledi. Kurum “Önümüzdeki 5 yıllık sürede 6,8 milyon konuta ilişkin dönüşümü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu ülkede evi olmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayana kadar bu çalışmalar sürecek. 2035’e kadar bütün Türkiye’de dönüşüm başlasın istiyoruz” ifadesini kullandı.

Kentsel dönüşümdeki bina yıkılınca 3 daire duvarsız kaldı İstanbul Fatih'te kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılan bir bina ile bitişiğindeki 2 binanın ortak duvar kullandığı ortaya çıktı. Binanın yıkılması ile birlikte yandaki binalarda 3 dairenin cephesi duvarsız kaldı.